Mulloor vie svojich fanúšikov vždy prekvapiť zaujímavými a originálnymi projektami. Patrí k nim aj séria selfie „fotografií“, ktoré si zhotovili historické osobnosti. Avšak s tým rozdielom, že na vzniku týchto obrázkov sa podieľala umelá inteligencia.

Ak vás teda zaujíma, ako by to vyzeralo, ak by si selfie robili Abraham Lincoln, William Shakespeare, kráľ Artuš či Julius Caesar, zamierte do našej galérie. Tam sa všetko dozviete.