Vstup do rodičovskej fázy je zrejme najväčším zlomom v živote človeka. Toto obdobie má svoje výhody, no rovnako tak aj negatíva, s ktorými sa rodičia musia vysporiadať po svojom. Nič iné im v podstate neostáva, ak neberieme do úvahy extrémne riešenia typu „vstúpiť do kláštora“ či „nafingovať vlastný únos“.

Človeka na rodičovstvo nedokáže pripraviť nič. Môže prečítať desiatky kníh a venovať googleniu najrôznejších scenárov celé dni, realita ho aj tak ovalí po hlave ako rana palicou. V našej galérii si môžete pozrieť fotografie, ktoré prídu vtipné zrejme len rodičom, a určite ich trochu povzbudia. Minimálne uvedomením si toho, že milióny ľudí na celom svete sa boria s podobnými problémami ako oni sami.