Marco pochádza z Milána, ale neskôr sa ale presťahoval do Vilniusu a odtiaľ sa v roku 2016 vydal do sveta. Býval v Thajsku, Mexiku aj Kolumbii a pandémia ho dostihla na Bali. To nie je práve najhoršie miesto, kde sa dá uviaznuť, nemyslíte?

Marcove diela sa zameriavajú najmä na spoločenské fenomény, akými sú napríklad sociálne siete a ich vplyv na človeka. Neopomenul však ani pandémiu koronavírusu či rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Jeho obrázky si môžete pozrieť v našej galérii.