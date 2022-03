Štýl FOTO Ohromujúce graffiti, ktoré sa doslova hrajú s okolím

Graffiti majú zlú reputáciu, mnohí ľudia ich dokonca považujú za zločin. Je skutočne pravdou, že vandali so sprejmi v rukách by si zaslúžili prísnejšie tresty. Lenže existujú aj sprejeri, ktorí sa môžu pokojne radiť do kategórie prvotriednych umelcov.