Vezmite si napríklad film Saw: Hra o prežitie. Horor, ktorý dal vzniknúť komerčne úspešnej sérii, sa na plátnach kín objavil v roku 2004. Väčšina hercov, ktorá v ňom účinkovala, bola neznámych, a film sa radil do kategórie nezávislých. Veď stál „len“ 1,2 milióna dolárov a nečakalo sa, že by dosiahol komerčný úspech.

Opak bol však pravdou. Snímka Saw: Hra o prežitie priniesla svojim tvorcom 103 miliónov dolárov a radí sa k najziskovejším „lacným“ filmom všetkých čias. A ktoré sú tie ďalšie? To zistíte v našej galérii.