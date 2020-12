Ako dosiahnuť skutočne zlý účes? Odpovedí je viacero. Dajte napríklad nožnice do rúk päťročnému dieťaťu, alebo sa skúste ostrihať sami. Zarovnať vlasy na celej hlave strojčekom je ešte pomerne jednoduché, ale akonáhle sa pokúsite o zložitejšiu kreáciu, končí to zväčša škaredo.

Ani návšteva u profesionála ale nie je zárukou toho, že budete mať na hlave niečo, čo ostatných očarí. Ale nebojte sa. Šanca, že sa dostanete do výberu tých najhorších účesov v dejinách, je pomerne nízka. A zrejme by ste to nedotiahli ani do galérie, ktorú nájdete nižšie.