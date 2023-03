Dejiny farebnej fotografie siahajú do polovice 19. storočia, no až začiatkom 20. storočia sa táto technológia rozšírila a farebné zábery začali byť široko dostupné. Vďačíme za to aj bratom Lumiérovcom, ktorí bolo okrem iného aj priekopníkmi v oblasti filmu.

Autochromatická technológia Lumiérovcov mala pomerne dlhé trvanie, no v 30. rokoch ju nahradili novšie metódy firiem Kodak a Agfa. Vďaka bratom ale dnes má možnosť nahliadnuť do dejín začiatku 20. storočia prostredníctvom najstarších farebných fotiek, aké kedy vznikli. Uvidíte ich v našej galérii.