Ako píše Šport 24, neprajníci sa jej pýtajú, či je viac golfistka alebo striptérka, keďže kampaň na nové golfové palice nafotila pri tyči nočného klubu s logom výrobcu. Na nahratom videu Paige odpovedá všetkým takýmto hejterom. Na videu sa snaží udržať na striptérskej tyči, ale nedarí sa jej to. Nakoniec si aj vyberá outfit, v ktorom by mohla žiariť ako striptérka. Aj keď stojí pred kamerou nahá, tak s ničím nie je spokojná. Nakoniec si vybrala červené šaty s biely bodkami. Pridala aj meno, ktoré chce používať pri tyči: „Takto budem Sandy Mounds.“ Nakoniec sa prichystá aj na svoje prvé vystúpenie, ale pri bučiacich fanúšikoch ihneď ujde z pódia. Geniálna paródia na neprajníkov, v ktorej Spiranac opäť ukázala to, čo jej id najlepšie svoj šarm a sexepíl.

Pikantné zábery Paige pri tyči si pozrite TU!