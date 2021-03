Určite ste v živote zlomili nejednu ceruzku, a tak viete, aká krehká je tuha. Dokážete si predstaviť, že by z nej bolo možné niečo vyrezať? A navyše čosi detailné, z čoho ostáva rozum stáť? Shiroi sa zaoberá presne touto činnosťou: vyrezávaním drobných detailných diel z ceruziek.

Už sedem rokov sa trpezlivo venuje činnosti, ktorú by bežný človek zavrhol po piatich minútach. Shiroi má takú pevnú ruku, že by pokojne mohol byť neurochirurgom, on si však vybral umeleckú dráhu. Výber jeho najlepších diel si môžete pozrieť v našej galérii.