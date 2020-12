Turecký umelec Şamil Demirel spája živicu a drevo a vytvára očarujúce lampy, ktoré vyzerajú ako malé kúsky oceánu. K vyrezávaniu sa dostal pred šiestimi rokmi a spočiatku vyrábal najmä náramky a malé sošky.

Vďaka rade od kamaráta pridal do pár náramkov živicu a výsledok ho milo prekvapil. Experimentoval s ňou teda ďalej a postupne sa prepracoval až k lampám, ktoré vyzerajú, ako by v nich bolo uväznené more. Pozrieť si ich môžete v našej galérii.