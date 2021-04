Nedokážeme si predstaviť ženu, ktorá by si pri pohľade do zrkadla s takýmto mejkapom povedala: „Hm, vyzerám skvelo.“ Jedine, že by mala narušené vnímanie reality. Ide totiž doslova o „omietku“, ktorá vyzerá rovnako umelo ako plastová fľaša.

V našej galérii nájdete desiatky žien, ktoré to s mejkapom jednoducho prehnali. Zrejme nepoznajú zásadu, že menej je niekedy viac.