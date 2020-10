Halloween je v podstate pohanským sviatkom, ktorý sa katolícka cirkev snažila prekryť svojím sviatkom Všetkých svätých. Celkom sa to však nepodarilo, Halloween sa v Írsku, kde vznikol, udržal a dotiaľto sa dostal do USA. Američania ho potom rozšírili do celého sveta.

U nás sa Halloween spája najmä s vyrezávaním tekvíc a bujarými večierkami, kde je povinná účasť v strašidelných maskách a kostýmoch. Keďže však ale počas súčasnej situácie podobné hromadné akcie nehrozia, ľudia chcú dať priechod svojej kreativite aspoň prostredníctvom rúšok. Nápady na strašidelné rúška si môžete pozrieť v našej galérii.