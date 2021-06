Nevieme si predstaviť, že by dvojité fúzy niekomu pristali. Ani z takého Brada Pitta by sa asi nestal idol žien, keby sa na verejnosti predstavil s podobnou frizúrou. Ostáva len dúfať, že ide len o recesiu a muži si nechávajú dvojité fúzy len zo srandy.

Úprimne povedané, ku karnevalovému kostýmu by sa dvojité fúzy možno aj hodili, a dosť dobre by sa dali využiť v prípade stávky medzi dvomi chlapmi. V prípade prehry by ich dotyčný musel zniesť na tvári napríklad týždeň. Určite by sa stretol so stovkami začudovaných pohľadov.

Tie najkatastrofickejšie príklady dvojitých fúzov uvidíte v našej galérii.