Instagramový účet s názvom „Influencers in the Wild“ (Influenceri v divočine) sleduje 3,5 milióna ľudí. To je viac, než má drvivá väčšina používateľov tejto sociálnej siete. Účet je však presným protikladom obrazu, ktorý sa o sebe snažia šíriť influenceri.

Majiteľovi účtu totiž zasielajú svoje zábery ľudia, ktorí spozorovali influencerov pri „práci“. Teda pri tom, ako sa pripravovali na vytvorenie snímky, ktorú chceli zavesiť na svoj profil na sociálnej sieti. A keďže určite máte zmysel pre škodoradosť, zábery v našej galérii vás celkom iste pobavia.