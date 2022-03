Joker vo filme Temný rytier (2008)

Temný rytier Batman má skvelé auto, peniaze aj komorníka, ktorý robí veci nad rámec svojej práce. Ale to, čo robí miliardára skutočne ikonickým sú darebáci, ktorí mu odporujú. Nech ide o akýkoľvek film o Batmanovi, hviezdi v nich darebák - či je to Tučniak alebo Bane. Ale Joker v podaní Heatha Ledgera je Batmanovým najpútavejším nepriateľom. Sám Ledger svoju postavu opísal ako „psychopatického, vraždiaceho, schizofrenického klauna s nulovou empatiou“. To, čo Jokerovi chýba v rozoznateľnom príbehu alebo motivácii, vynahrádza svojou prítomnosťou. Zakaždým, keď sa na obrazovke objaví, stane sa niečo chaotické a šialené. Napriek tomu všetko pôsobí autenticky vďaka Ledgerovmu výkonu, ktorý mu vyniesol posmrtnú cenu Akadémie za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.

Anton Chigurh vo filme Táto krajina nie je pre starých (2007)

Josh Brolin odviedol skvelú prácu ako Llewyn Moss, rovnako ako Tommy Lee Jones ako unavený šerif. Ale toto je film Javiera Bardema. Jeho smiešny účes a zbraň môžu spočiatku vyvolávať smiech, no Anton Chigurh je desivý. Je chladný a vypočítavý a jeho správanie nikdy nezakolísa napriek rozsahu svojich zločinov a Bardenova prítomnosť vyvoláva pocit, že je nezastaviteľný. Oh, a potom je tu skutočnosť, že doslova niekoho zavraždí hodením mince. Výsledkom je postava, na ktorú diváci tak skoro nezabudnú a výkon, ktorý Bardemovi právom vyniesol Oscara.

Elijah Price vo filme Vyvolený (2000)

Film sleduje príbeh Davida Dunna (Bruce Willis), ochrankára, ktorý si neuvedomuje, že je skutočným Supermanom. Pomôcť Dunnovi objaviť jeho superschopnosti má invalidný majiteľ obchodu s komiksami Elijah Price (Samuel Jackson). Smerom ku koncu príbehu nastane zvrat, keď si uvedomíme, že Price nie je tým dobre mieneným mentorom. Price je však zaujímavejší a pútavejší ako hlavný hrdina príbehu. Zatiaľ čo Dunn je odolný voči zraneniam, Price (alias „Pán Glass“) trpí ochorením krehkých kostí. Vo výsledku ho to z neho, pri všetkých súbojoch, vrátane pádov zo schodov, robí oveľa pôsobivejšiu postavu. A, samozrejme, konečné odhalenie pôsobí ešte zaujímavejšie.

Lord Summerisle vo filme Rituál (1973)

Utiahnutý, nudný a hlboko veriaci seržant Neil Howie je protikladom obvyklého filmového hrdinu. Samozrejme, všetko je súčasťou skvelého triku, ktorý hororová klasika Rituál hrá na publikum. Hoci Howie je nečakaným hrdinom, niet pochýb, že hviezdou je „záporák“ Lord Summerisle, ktorého hrá Christopher Lee. Lee je fantastický ako očarujúci pohanský vodca, ktorý ťahá za nitky v zákulisí škótskeho ostrova, ktorý nesie jeho meno. Lee hral počas svojej kariéry nespočetné množstvo darebákov, vrátane Draculu a Sarumana, ale podľa neho je toto jeho najlepšia úloha.

Freddy Krueger v sérii Nočná mora z Elm Street (1984 – 2003)

Vezmite si akúkoľvek hororovú franšízu z 80. rokov a je vysoká šanca, že darebák je zaujímavejší ako obete. Väčšinou už len preto, že obete sú skupinou nepresvedčivých tínedžerských stereotypov. Oproti tichým a chladným zabijakom ako boli Michael Myers či Jason nám však Freddy Krueger poskytuje doslova zábavu. Krueger, ktorého pôvodne hral talentovaný Robert Englund, bol dôvodom, pre ktorý diváci sledovali jeho sadistické vyčíňanie. Pazúrové ruky z nožov, Freddieho schopnosť zabiť v snoch a jeho ikonický pruhovaný červený sveter z neho urobil skvelého hororového záporného hrdinu.

Annie Wilkesová v Misery nechce zomrieť (1990)

Nechceme vrhať tieň na výkon Jamesa Caana v úlohe spisovateľa Paula Sheldona pripútaného na posteľ a uväzneného v pasci, ale v tomto filme podáva strhujúce vystúpenie Kathy Batesová ako psychotická Annie Wilkesová. Existuje dobrý dôvod, prečo Batesová dostala za tento výkon Oscara. Keď jej obľúbený autor nabúral auto v snehovej búrke, Wilkesová ho zachráni a postará sa o neho. Čoskoro sa ukáže, že je viac ako len jeho obyčajným fanúšikom a rýchlo sa zmení z opatrovateľky na únoscu. V skutočnosti Wilkesovej mierna a zdanlivo dobrosrdečná povaha len robí jej činy neskôr šokujúcimi. Pridajte k tomu jednu konkrétnu scénu s kladivom a niet pochýb, že Wilkesová je jedným z najsadistickejších filmových darebákov všetkých čias.

Roy Batty vo filme Blade Runner (1982)

Harrison Ford ako Rick Deckard je skvelým protagonistom, no výkon Rutgera Hauera ako darebáckeho humanoida Roya Battyho, prináša hlavné témy filmu. Rovnako ako všetci darebáci ani Roy nie je úplne zlý, ale má svoje temné stránky. Koniec koncov, všetko, čo skutočne chce, je kontrola nad vlastným životom. Jeho hľadanie seba samého však vedie k tomu, že sa stane príčinou mnohých úmrtí a skazy. Napriek tomu sa jeho posledný akt ukáže ako veľmi ľudský a záverečný monológ, čiastočne napísaný Hauerom, kde narieka nad životom, ktorý viedol, je asi tým najpútavejším v celej histórii kinematografie.