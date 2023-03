Every Breath You Take, Police, 1983

The Police boli jednou z najznámejších rockových skupín 80. rokov. Pod vedením frontmana Stinga vyprodukovali počas deviatich rokov päť albumov a získali nespočetné množstvo ocenení. Z ich albumu Synchronicity bola najpopulárnejšia skladba Every Breath You Take. Osem týždňov bola na 1. mieste v rebríčku Top 100 v USA a podľa prieskumu kritikov a čitateľov Rolling Stone ju zvolili za skladbu roka 1983. Niektorí ľudia si ju dokonca zvolili za svoju svadobnú pieseň. Pieseň je však strašidelná, ak skutočne venujete pozornosť textu. Jednoznačne ide o stalkera, ktorý sa za žiadnu cenu nenechá odradiť. Vzhľadom na text „Každý krok, ktorý urobíš, ťa budem sledovať. Každý jeden deň a každé slovo, ktoré povieš,“ je trochu znepokojujúce, že bola taká populárna. Rozpráva príbeh o posadnutom stalkerovi a Sting ju napísal po rozchode so svojou prvou manželkou Frances Tomelty.

He Hit Me (and It Felt Like a Kiss), The Crystals, 1962

The Crystals patria medzi jeden z určujúcich počinov éry dievčenských skupín v prvej polovici 60. rokov. Skupina vytvorila mnoho špičkových hitov, vrátane Da Doo Ron Ron a Then He Kissed Me, ktoré spievali tri hlavné speváčky. Verejnosť vždy považovala texty piesní za metaforu, keď prvýkrát vyšla skladba He Hit Me, ktorá opisovala domáce násilie. Carole King a Geffery Goffin ju napísali po tom, čo ich pestúnka odhalila vzťah s násilníckym priateľom, ktorý ju bil. Keď sa jej opýtali, prečo toleruje týranie, povedala, že to symbolizuje, ako veľmi ju miluje. Toto nezdravé a falošné rozprávanie o tom, že „udrel ma len preto, lebo ma miluje“ alebo čokoľvek iné, čo obete domáceho násilia používajú na ospravedlnenie svojej situácie, nie je niečo, čo by sa malo oslavovať. Odhliadnuc od chytľavej melódie, verejnosť vnímala túto pieseň nesprávne.

You’re Sixteen, You’re Beautiful, & You’re Mine, Ringo Starr, 1973

Po oficiálnom rozpade skupiny The Beatles v roku 1970 bol posledným albumom, na ktorom štvorica pracovala Ringov rovnomenný album v roku 1973. Medzi skladbami bol aj remake piesne „You’re Sixteen“, ktorú napísali v roku 1960 Robert a Richard Sherman a pôvodne ju naspieval Johnny Burnette. V americkej hitparáde sa dostala na ôsme miesto, Ringova verzia bola na 1. mieste. Text rozpráva znepokojivý príbeh o pedofílii, a keďže táto téma je aktuálna, vzniká skutočný problém. Majte na pamäti, že v piesni výslovne volajú dievča, ktoré má šestnásť rokov. Shermanovci boli dospelí muži, keď skladbu napísali, a Burnette mal 26 rokov, keď sa z nej stal hit. Zatiaľ čo Ringo pieseň nenapísal, hudobné video, ktoré vytvoril vo veku 33 rokov, v ktorom si pohrával s oveľa mladšou Carrie Fisher, dokonale prekladá posolstvo piesne. Bolo to naozaj strašidelné.

Father Figure, George Michael, 1987

Opäť sa do centra pozornosti dostáva nevhodný vekový rozdiel, tentoraz za ním stojí bývalý člen skupiny Wham!, zosnulý George Michael. Pieseň začína ako typická popová zamilovaná pesnička z konca 80. rokov, ale rýchlo sa zvrtne. Texty ako „vlož svoju malú ruku do mojej“ sa nedajú dobre kombinovať s textom „odvážny a nahý po tvojom boku“. Michael bol pre svoju prácu dobre známy a vysoko uznávaný a najmä jeho texty patrili medzi najpopulárnejšie v 80. rokoch. Michael sa po vydaní piesne prihlásil ku komunite LGBTQ, ale hudobné video zobrazovalo heterosexuálnu dvojicu. Spevák/skladateľ si na záberoch zahral s modelkou Taniou Coleridge. Odhliadnuc od pohlavia, významný vekový rozdiel medzi dvoma potenciálnymi milencami v príbehu piesne odráža znepokojujúci pohľad na modernú spoločnosť.

Baby, It’s Cold Outside, Frank Loesser, 1944

Pieseň napísal v roku 1944 Frank Loesser, aby ju zaspieval so svojou vtedajšou manželkou Lynn Garland na párty v ich dome v New Yorku. Z neznámych príčin zrejme nikomu neprekážalo, že spevák vytrvalo tlačí na speváčku, aby s ním strávila noc. Pieseň obstála v skúške času a nahralo ju nespočetné množstvo interpretov, vrátane Deana Martina, Raya Charlesa, Elly Fitzgerald a Idiny Menzel. A každý rok sa ľudia hádajú o význame jej textu; je urážlivý alebo iba zle pochopený? V roku 2018 Loesserova dcéra Susan pieseň obhajovala tým, že ju treba posudzovať v kontexte doby, kedy vznikla. Tvrdí, že slová „Čo je v tomto nápoji?“ sa netýkali použitia žiadnej drogy za účelom znásilnenia na rande v 40. rokoch minulého storočia, ale iba obsahu alkoholu. Hoci sa mnohí domnievajú, že pieseň vysiela nesprávne posolstvo, faktom je, že duet, ktorý pôvodne odohrali Loesser s manželkou, mal zábavný účel a jeho cieľom nebolo vyvolať spoločenskú diskusiu.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 2. marca 2023.