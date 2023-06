Nianan pracovala posledných 15 rokov pre tlačovú agentúru. Ako tvrdí, neustále musela byť dostupná na telefóne a žila v obrovskom strese. Prácu neznášala, nevidela však inú možnosť, ako sa postarať o svoje živobytie. Z mizérie ju vytrhli rodičia, ktorí dali Nianan pracovnú ponuku. Sľúbili jej mesačný plat vo výške asi 550 eur, ak s nimi bude žiť. Okrem toho to pre ženu znamenalo, že nebude musieť platiť nájom a zmenšia sa jej aj ostatné výdavky. Ponuku bez váhania prijala a stala sa dcérou na plný úväzok.

Po roku v „zamestnaní“ opísala svoju „pracovnú pozíciu“ ako láskyplnú. Dni trávi v spoločnosti matky a otca, spoločne chodia nakupovať, ona varí obed, vozí ich autom, kam potrebujú a dáva im lekcie tanca.

Nianan tiež tvrdí, že je zodpovedná za chod elektroniky v dome a plánovanie rodinných výletov. Vraj občas pocíti potrebu zarábať viac peňazí, no dosiaľ nenašla prácu, ktorá by jej vyhovovala viac než tá u rodičov.

V Číne správy o tejto nezvyčajnej nezvyčajnej rodine vyvolali rozporuplné reakcie. Niektorí ľudia tvrdia, že ide o výlučne rodinnú záležitosť a ostatných do toho nič nie je. Iní si ale myslia, že dcéra sa len spolieha na vlastných rodičov a označujú ju za „ken lao“, čo by sa dalo voľne preložiť ako „vyžieračka starších“.

„Ak sú obaja rodičia i dieťa spokojné a šťastné, prečo by sme to nemali podporovať?“ Túto otázku položil jeden z komentujúcich na čínskych sociálnych sieťach. „Prečo by Nianan mala byť ken lao? Veď robí prakticky to isté, čo zamestnanci v domovoch pre seniorov, akurát sa stará o vlastných rodičov.“

Neslávne známa čínska kultúra 996 (práca od deviatej rána do deviatej večer šesť dní v týždni) si už v krajine draka pýta svoju daň. Tisíce ľudí trpia syndrómom vyhorenia a depresiami a stúpa aj počet samovrážd. Nianan očividne našla spôsob, ako túto kultúru obísť.

