Začiatkom apríla 2023 sa na čínskych sociálnych sieťach objavilo video, ktoré sa prakticky ihneď stalo virálnym. Pritom sa na ňom nedeje nič extrémne, akurát zobrazuje mladého muža, ktorý v rukách drží veľkú ceduľu s nápisom „365 dní platenej dovolenky“. Video samozrejme pritiahlo aj pozornosť médií,, ktoré sa o celú situáciu začali zaujímať.

Reportérom sa podarilo zistiť, že nezvyčajnú súťaž organizovala firma so sídlom v meste Šen-čen. Manažment spoločnosti chcel zmierniť rastúce napätie medzi zamestnancami a celkom sa mu to podarilo.

Zamestnankyňa, ktorú médiá označili len ako pani Čenovú, reportérom povedala, že kvôli pandémii covidu-19 firma tri roky neorganizovala svoju každoročnú pravidelnú párty. Aj preto sa to v roku 2023 rozhodla takpovediac dobehnúť a vymyslela rôzne súťaže so zábavnými výhrami, ale aj trestami. K trestom patrilo napríklad vypitie nechutného nápoja či obsluhovanie kolegov počas firemnej akcie. K výhram sa zasa radili finančné odmeny a dni dovolenky navyše.

365 dní platenej dovolenky ako hlavná cena súťaže však zamestnancov šokovalo. Vyhral ich mladý manažér, ktorý mal zamestnávateľovi oznámiť, že na dovolenku nastupuje hneď, ako to bude možné.

Mnohí Číňania, ktorí video komentovali, mužovi závideli, viacerí však uviedli, že ide o danajský dar. „Keď sa vrátiš z dovolenky, rovno ťa prepustia, tvoje miesto obsadí niekto iný,“ uviedol jeden z používateľov čínskej verzie TikToku. Iný napísal: „Tvoji nadriadení rýchlo zistia, že firme sa darí aj bez toho, aby si v nej bol.“ Našli sa aj komentáre, ktoré tvrdili, že dotyčný sa môže rozlúčiť s povýšením. Väčšina ľudí však uviedla, že by si dovolenku vybrali, aj keby po nej riskovali okamžitý vyhadzov.

Ako by ste sa zachovali vy? Brali by ste rok plateného voľna s tým, že by ste si potom museli nájsť nové zamestnanie? Dajte nám vedieť v komentároch.