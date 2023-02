Počas posledných 20 rokov sa Jakarta stala jedným z najpreľudnenejších veľkomiest na Zemi. Ak berieme do úvahy len samotné mesto bez širších predmestí, žije tu asi desať miliónov ľudí. V okolí to je ďalších 20 miliónov. Avšak miesto, kde by mohli vyrastať nové obytné budovy, dochádza. Zatiaľ čo napríklad také Tokio rastie do výšky, Jakarta sa rozťahuje horizontálne. Ľudia tu preferejú skôr rodinné domy než apartmány. A tak musia developeri vymýšľať nové, neraz bizarné riešenia, ako napríklad v prípade štvrte Cosmo Park.

Cosmo Park pozostáva zo 78 rodinných domov, má vyasfaltované cesty, zeleň, bazény a dokonca aj tenisový kurt. Vyzerá ako jedna z bežných predmestských štvrtí, ktoré už vyrastajú aj u nás, no pri pohľade zdiaľky človek zistí, že sa nachádza akosi vysoko. Cosmo Park totiž stojí na streche desaťposchodového nákupného strediska Thamrin City Mall.

Štvrť obývajú ľudia už asi 14 rokov, málokto mimo Indonézie však o nej tušil až do roku 2019, keď internetom začali kolovať fotografie z tohto bizarného miesta. Niektorí miestni obyvatelia vtedy priznávali, že sa im spočiatku videlo čudné bývať tak vysoko v meste, kde sú normou nízke domy. Po čase však začali oceňovať pokoj, súkromie a relatívne ticho, hoci žili prakticky v centre Jakarty.

Štvrť je rozdelená na päť obytných blokov a dostanú sa sem iba tí, ktorí majú rezidentskú kartu. Celý Cosmo Park obkolesuje vysoký plot, aby sa zabránilo prípadným nešťastiam.

V roku 2019 sa tu ceny domov pohybovali od 200-tisíc do 350-tisíc eur. Vzhľadom na momentálnu situáciu na realitnom trhu a infláciu, ktorá trápi prakticky všetky štáty sveta, tu nehnuteľnosti určite nezlacneli. Skôr naopak. Momentálne však žiadna nie je na predaj, miestni sú s bývaním očividne spokojní.