Ako píše Šport 24, dlhoročná opora Manchestru United De Gea pôsobil vo farbách červenej strany Manchestru od roku 2011. Stále iba 32-ročný veterán anglickej Premier League odohral za United 415 zápasov a dlhé roky zachraňoval krk slabučkej obrane červených diablov. Odchovanec Atletica Madrid počas svojej kariéry získal niekoľko prestížnych individuálnych ocenení a dokonca ešte aj vo svojej poslednej sezóne získal Zlatú rukavicu za najväčší počet čistých kont v Premier League.

O jeho kvalitách pri likvidovaní striel sa nikdy nepochybovalo, no v dnešnej dobe je novým fenoménom fakt, že brankár musí mať dobrú techniku a byť zdatný pri zakladaní útokov. V tomto smere bol vždy De Gea pomerne nešikovným brankárom a preto sa tréner United Erik Ten Hag rozhodol nahradiť Španiela a priniesol svojho bývalého zverenca Andreho Onanu. Bývalý brankár Ajaxu a Interu exceluje v hre nohou, no jeho prvé zápasy v drese United ostali hlboko za očakávaniami.

De Gea bol počas leta blízko k prestupu do slávneho Realu Madrid, keďže sa zranila jednotka bieleho baletu Thibaut Courtois a Ancelotti okamžite potreboval náhradu. Real nakoniec angažoval španielskeho brankára, ale dali prednosť mladému Kepovi z Chelsea a De Gea tak ostal bez angažmán. Nešťastný De Gea sa aj naďalej chce vrátiť do Španielska, kde by sa chcel už natrvalo usadiť aj so svojou šarmantnou ženou Edurne Garciou. Práve manželka je možným faktorom, prečo ešte stále nemá De Gea nový klub. Údajne dostal lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie, no manželka Edurne povedala, že tam prestúpia až keď sa im vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Aktuálne je De Geovým osobným trénerom práve manželka a jej najlepšie fotky si pozrite v našej galérii!