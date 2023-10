Mark Boyle nie je žiadny povaľač a netrpí ani nedostatkom intelektu. Vyštudoval ekonómiu a zamestnal sa v potravinárskej firme v britskom Bristole. Plánoval to celé roky: mať dobrú prácu a kúpiť si všetko to, čo materialistická spoločnosť a vtedy aj on sám považovali za symbol úspechu. Všetko sa zmenilo v roku 2007 po x-tom pohári červeného vína, ktorý s kamarátom vypili na palube hausbótu.

Debata podporená alkoholom zákonite vyústila v riešenie dôležitých tém a kamaráti zistili, že problémom sú peniaze. „Rozhodol som sa zistiť, ako a žije bez peňazí,“ povedal pre CNN Mark Boyle.

Predal hausbót a presťahoval sa do starého karavanu, ktorý mu ktosi daroval len preto, že sa chcel auta zbaviť. Tak začala jeho cesta životom bez peňazí. Prvých pár mesiacov bolo podľa Marka ťažkých, musel totiž vymeniť pohodlný život, na ktorý bol zvyknutý, za čosi drsnejšie. Najviac mu spočiatku chýbala káva. „Skúste si pomyslieť, aké to je, keď sa sťahujete alebo meníte prácu,“ uviedol Mark. „Ja som spravil všetko naraz. Ale časom som si zvykol, stačilo nabrať tie správne návyky.“

Markov príbeh sa stal známym, keď v roku 2019 vyšla jeho kniha Moneyless Man (Muž bez peňazí). V nej detailne opísal výzvy, s ktorými sa musel boriť, ale aj riešenia každodenných problémov a filozofiu, ktorá stála za zmenou životného štýlu.

„Iróniou je, že posledné dva roky boli tie najnaplňujúcejšie v mojom živote,“ napísal Mark ešte v roku 2010. „Mám viac priateľov než predtým, už dva roky som nebol chorý a nikdy som sa necítil lepšie. Zistil som, že skutočnú bezpečnosť vám dajú priatelia, nie peniaze.“

V roku 2017 posunul svojský životný štýl na ďalšiu úroveň a vzdal sa technologických výdobytkov. Nepoužíva elektrinu ani tečúcu vodu, nemá rádio ani pripojenie na internet a vrátil sa k tomu, čo väčšina ľudí považuje za jednoduchší spôsob života. Mark ale tvrdí, že je to opačne a technológie nám do značnej miery zjednodušili život.

Boyle si je dobre vedomý toho, že nie každý by mohol žiť tak, ako on, no verí, že sa pre ľudí stane príkladom a inšpiruje ich, aby boli menej závislí na peniazoch a technológiách.