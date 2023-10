Pri štarte a pristávaní zostaňte bdelí

Ako píše Život, možno vás láka zaspať hneď po nástupe do lietadla, ale to by ste naozaj nemali robiť. Uši nanešťastie nedokážu regulovať tlak, kým lietadlo stúpa do vzduchu alebo sa vysokou rýchlosťou vracia na pristávaciu dráhu. Náš návrh? Nezaspite a žujte žuvačku.

Primerane sa oblečte

To, ako sa oblečiete na letisku a počas letu, je veľmi dôležité. Vyhnite sa čomukoľvek príliš tesnému, čo by vás mohlo potenciálne tlačiť. Džínsy a formálne košele nechajte v batožine, aj keď cestujete pracovne. Oblečenie je jednou z najväčších vecí, ktoré vám môžu znepríjemniť let, preto buďte vždy pripravení. Oblečte si mäkké a elastické nohavice, voľné tričko, a pre istotu aj teplejší sveter, pretože klimatizácia je vždy zapnutá. Vo všeobecnosti platí pravidlo vrstvenia.

Aj topánky sú dôležité

Vaše topánky sú rovnako dôležité ako zvyšok vášho oblečenia. Uistite sa, že sú ľahké a priedušné. Vyhýbajte sa podpätkom alebo tesným spoločenským topánkam. Po nastúpení do lietadla si možno budete chcieť vyzuť topánky, aby ste sa cítili pohodlnejšie, preto si obujte pár, ktorý nie je problém vyzliecť.