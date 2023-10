Vstávajte skôr

Povie vám to každý úspešný človek. Dokonca existujú návody a knihy, ako sa pridať do klubu ranných vtáčat. Hodina, ktorú získate vám dá dodatočný priestor na to, aby ste si vedeli zorganizovať deň, prípadne sa môžete svojmu hobby venovať priamo skoro ráno. Je to to čas, ktorý sa skutočne dá využiť omnoho efektívnejšie, alebo ležaním v posteli.

Menej sociálnych sietí

Nájdite si v mobile informácie o tom, koľko času za týždeň strávite na sociálnych sieťach a pochopíte, že je to presne ten čas, ktorý môžete venovať svojim záľubám. Pretože pozeranie cudzích príspevkov skutočne nie asi zábava hodná nasledovania. Možno stačí čas skresať len na polovicu a uvidíte, koľko vlastného času mať zrazu budete.

Zapáľte pre hobby rodinu (nie doslovne)

Vyvarujte sa toho, aby vám partnerka povedala, že vy máte svoje aktivity a ona svoje. Ak nájdete záľubu, ktorá bude pre vás spoločná, tak to znamená, že budete tráviť čas spolu a už vám nikdy nebude vyčítať, že sa venujete svojmu hobby, na jej úkor. Preto je lepšie zapáliť vášeň aj v nej. A zrazu budete mať kopec času aj priestoru.

Spojte príjemné s užitočným

Najlepšie je, ak vaše hobby niečím bohatí celú rodinu. To je už ideálne vtedy, ak prináša napríklad aj financie do spoločnej kasy, alebo má ten potenciál. Vtedy vám nikto nebude hovoriť, že by ste mali robiť niečo iné, pretože aj polovička sa poteší ak okrem vlastného šťastia donesiete domov aj niečo viac.

Vytvorte si pravidlá

Aj zábava by si vyžadovala kalendár. Ak si svoj deň alebo týždeň rozdelíte na časové úseky, uvidíte, že nájdete dosť času, aby aj partnerka mala dosť priestoru byť s vami a vy si nájdete priestor pre zábavky. Plánovanie kalendára na zábavu je dobré, ak to robíte spoločne, nakoľko budete mať priestor na zábavu spoločnú aj samostatnú, ktorú potrebuje každý z dvojice. Tak isto sa oplatí plánovať si aj sex, to je tiež zábava, ale zlepší to aj vaše partnerské vzťahy a ostane vám aj dosť času nezanedbávať posteľné povinnosti, ani svoje koníčky.