Povedzte jej to skôr ako ostatní

Platí zásada, že hoci je pokles lásky nepríjemný, je lepšie povedať si veci z očí do očí. Ak sa o novej vašej láske alebo nebodaj milenke dozvie od okolia, bude to dvojnásobná rana pod pás. Preto buďte hlavne úprimný. Nenechajte veci na náhodu, porozprávajte sa o tom, čo vás trápi a možno čo už necítite. Verte, že vás partnerka bude mať aspoň za charakterného.

Buďte chlap

Nie je dôvod žene ubližovať tým, že ju budete vodiť za nos. Pri sporoch a otázkach o pokračovaní vzťahu nie je na mieste, aby ste jej dávali plané nádeje, ak to už necítite. Ak sa budete tváriť, že ešte tu je šanca pokračovať, tak sa môže šance chytiť. Preto to nikdy nerobte a povedzte veci jasne. Že je koniec.

Stavte na ochladenie vzťahov

Jednou z možností, ako sa dostať zo vzťahu je, že jednoducho prestanete byť k partnerke dostatočne vrúcny, pozorný, obdivný. Ochladenie vzťahov znamená, že sa medzi vás namiesto vášne a lásky vkradne chlad a ani jeden z vás už následne nebude považovať spolužitie za prínos. Je to systém, ak nemáte niekoho ďalšieho vo vyhliadke, ale súčasne už viete, že aktuálny vzťah pre vás nie je to, čo by ste očakávali.

Dajte si pauzu

Je to spôsob na pozadí ktorého každý vetrí koniec, ale nie je to tak radikálne. Dajte si čas, aby ste boli sami so sebou. Časom možno sami zistíte, že vám je jednému bez druhého lepšie. Alebo naopak. Pretože páni treba si priznať, že niektoré chlapské rozhodnutia nie sú vždy tie najsprávnejšie. Preto je dobré dať si čas aj zobrať ich nazad.

Dajte jej slobodu

Vezmite to tak, že sa spolu nerozchádzate, ale dávate jej slobodu. Aby pochopila, že ju nechcete vymeniť, nepovažujete ju za zlú, ale jednoducho vaše priority a cesty sa rôznia. Preto je lepšie jej dať slobodu, ako ju dusiť vo vzťahu, v ktorom by nemohla byť sama sebou. Takéto vysvetlenie zabolí, ale časom ho sama baba pochopí a dá vám za pravdu.