Vodopád Casvcata da Sepultura v brazílskom štáte Rio Grande do Sul patrí k pomerne obľúbeným turistickým atrakciám, až donedávna ho ale poznali len miestni. To sa zmenilo, keď vodopád navštívil americký pár, ktorý v Brazílii pátral po nezvyčajných zážitkoch. Christianna Hurtová a jej partner si dopriali skutočne nevšedný piknik, a to priamo pri vodopáde.

Nie však na zemi, ale vo vzduchu. Na oceľových lanách tu totiž visia dve lavice a stôl a človek si tu môže vychutnať jedlo i červené víno, ktoré firma ponúka. Celý zážitok však nie je lacný, za 15-minútový piknik zaplatíte v prepočte asi 450 eur.

„Trvá to len 15 minút, za ten čas si jedlo príliš nevychutnáte. No scenéria fakt stojí za to,“ vyjadrila sa Christianna Hurtová. Dodala, že s partnerom sa k vodopádu museli presunúť džípom, nakoľko sem nevedie spevnená komunikácia. Cesta z najbližšieho mesta Caxias do Sul im trvala asi hodinu a následne sa ešte museli brodiť riekou.

Ľudí, ktorí si chcú užiť skutočne nezvyčajný piknik, síce poriadne pripútajú, no väčšina komentujúcich vyjadrila obavu, že by sa im v takej výške nepodarilo najesť. A čo vy? Vyskúšali by ste čosi podobné? Dajte nám vedieť v komentároch.