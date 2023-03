Harry Potter a Ohnivá čaša

V Ohnivej čaši (2005) v réžii Mikea Newella sa Harry opäť ocitá v situácii na život a na smrť. Po Trojčarodejníckom turnaji sú Harry a Cedric zahnaní do kúta na cintoríne. Samozrejme, hrdina je zvyknutý na riziko, ale z tohto by sa nemal dostať živý. Povedať, že mal nízku šancu prežiť, je podhodnotenie situácie. Má štrnásť rokov a obklopili ho smrťožrúti. Akoby to nestačilo, vedie ich najmocnejší čarodejník na svete, ktorý je odhodlaný zbaviť sa ho. Nakoniec je to samotný Voldemort, kto zachráni Harryho tým, že si myslí, že on sám by mal ukončiť svoj život. Je to známy osud prečíslených hrdinov, keď superzloduch bráni svojim stúpencom dokončiť prácu tým, že vedie monológ. Tak či onak, Harry prežije a pokračuje vo svojej ceste. Cedric také šťastie nemá.

Star Wars: Epizóda IV

Ak hľadáte vierohodnosť, radšej sa nepozerajte do dávnej a ďalekej galaxie. Vyvrcholením pôvodnej trilógie sú plyšové medvedíky, ktoré sa len ťažko dokážu vyšplhať cez spadnutý kmeň stromu, a spôsobia zdrvujúcu porážku najobávanejšej elitnej bojovej sile vesmíru. Opísaná scéna však pochádza z pôvodného filmu Star Wars z roku 1977 – neskôr premenovaného na Star Wars: Episode IV – Nová nádej. Po pristátí na Hviezde smrti Han Solo podnikne ikonický útok jednou rukou na stormtrooperov, po ktorom nasleduje jeho rovnako ikonický útek opačným smerom. Problém je v tom, že táto čata je plne vyzbrojená a namiesto použitia high-tech zbraní bežia za Solom ako partia školákov za futbalovou loptou.

Dobyvatelia stratenej archy

Steven Spielberg a Harrison Ford sú hviezdy, ktoré stoja za úspechom najväčšieho dobrodružného filmu všetkých čias – Dobyvateľmi stratenej archy. V úvodnej scéne vidíme Jonesa, ako prežije množstvo jedovatých šípok, zázračne dobre skonštruované starodávne pasce a nacistických hľadačov pokladov. Nasleduje Jones unikajúci džungľou pred kmeňom ozbrojených bojovníkov. Je až neuveriteľné, že zo všetkých tých striel ani jeden ostrý šíp hrdinu nezasiahne. Našťastie pre filmových fanúšikov na celom svete to Indymu umožňuje dostať sa späť do svojho hydroplánu a povzniesť sa k filmovej nesmrteľnosti.

Návrat Temného rytiera

Vo filme Návrat Temného rytiera od Christophera Nolana Batmana v podaní Christiana Balea prebodnú. Nôž drží Talia Al Ghul, ktorú hrá Marion Cotillard. Femme fatale sa následne naplno rozbehne a vysvetľuje svoj plán, históriu a motívy do poetických detailov. Medzitým nemôže Batman urobiť veľa, ale divák dúfa, že príbeh bude pokračovať dostatočne dlho na to, aby prišla pomoc. Samozrejme, Batwoman sa objaví v perfektnom momente, aby vyslala Banea a zachránila Temného rytiera. V záverečnej časti filmu Batman vyletí s nukleárnou bombou darebáka nad záliv, čím zachráni Gotham, ale zdanlivo nie seba. Nikto skutočne nevysvetľuje, ako to smrteľne zranený superhrdina prežije, a mnohí filmoví fanúšikovia si lámali hlavu nad logistikou. Najmä, keď v záverečnej scéne vidíme Brucea Wayna, ktorý žije na juhu Francúzska.