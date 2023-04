Mintu Roy pochádza z indického štátu Západné Bengálsko a už keď ako malý chlapec vyrastal v Kalkate, sníval o tom, že bude mať dom v tvare Titanicu. Dnes má 52 rokov a na svoj detský sen nezabudol. Práve naopak, tvrdo pracuje na jeho realizácii a vlastnoručne stavia dom s podobou slávneho parníka.

Mintu sa v minulosti viackrát sťahoval a snažil sa nájsť čo najlepšie zamestnanie. Napokon zakotvil v Západnom Bengálsku a konečne sa odhodlal postaviť si vlastný príbytok. Nebolo to však jednoduché. Odborníci, s ktorými chcel konzultovať svoje stavebné plány, ho vždy vysmiali a nechceli sa Indovými myšlienkami zapodievať. Mintu si napokon povedal, že to zvládne aj sám.

V Nepále tri roky študoval stavebníctvo a následne sa pred 13 rokmi pustil do stavby svojho Titanicu. Pre nedostatok financií trojposchodový dom stále nedokončil, no dúfa, že raz sa mu to podarí a usadí sa tu aj so svojou rodinou.

Presnú evidenciu o výdavkoch si nevedie, no Mintu odhaduje, že dosiaľ minul v prepočte okolo 180-tisíc eur. Predpokladá, že o dva roky by mohol byť dom hotový a vyžiada si ešte niekoľko desiatok tisíc eur. Na najvyššom poschodí si chce potom otvoriť reštauráciu alebo kaviareň. Už dnes je totiž tento bengálsky Titanic s výškou desať metrov pomerne populárnou atrakciou. Schádzajú sa k nemu reportéri z celej Indie a Mintu verí, že ich záujem nepoľaví a vďaka nemu bude mať vo svojom budúcom podniku dostatok zákazníkov.

„Sme šťastní, že som chodia ľudia zblízka i zďaleka a fotia si náš dom. Chcem pomôcť otcovi, aby si splnil svoj sen, a tak mu na stavbe pravidelne pomáham. O pár rokov by náš dom mohol byť konečne dokončený,“ uviedol Mintuov syn Kiran.

