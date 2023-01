Carolina Reaper

Túto odrodu vyšľachtil „Smokin“ Ed Currie v Južnej Karolíne. V roku 2017 Guinnessova kniha rekordov uznala toto monštrum za najpálivejšiu chilli papričku na svete. Ľudia, ktorí mali dosť odvahy, aby ju ochutnali vravia, že najprv sa zdá mierna, no potom to rozbalí! Ústa máte ako v plameňoch. Paprika jalapeño môže dosiahnuť osemtisíc Scovilleho jednotiek pálivosti (SHU) – Carolina Reaper ich má viac ako 1,5 milióna, pričom jedna vzorka mala dokonca 2,2 milióna. Po zjedení papričky môžete mať pocit, že sa končí svet, no neexistuje dôkaz, že sú nebezpečné pre zdravie. Po manipulácii s ňou si nešúchajte oči.

Paprika

Paprika je základnou zložkou mnohých maďarských jedál. Maďari rozoznávajú osem tried papriky, od veľmi jemnej po pálivú. Ale paprika nepochádza z Maďarska, ale z Mexika. Vo všeobecnosti je jemná a dosahuje hodnotu 250 až tisíc SHU. Pravdepodobne ju poznáte ako práškové korenie. Kuchári často používajú najjemnejšiu papriku len na „zafarbenie“ jedál. Je to škoda, pretože paprika má jedinečnú chuť, ktorá oživí rôzne jedlá. Vyskúšajte ju v polievkach alebo prívarkoch, skvelo sa hodí k hovädziemu, kuraciemu a bravčovému mäsu a môže pridať šmrnc i vegetariánskemu jedlu. A určite ňou skúste potierať mäso pred grilovaním.

Jalapeño

Papričky Jalapeño môžu dosahovať hodnotu medzi 2 500 a osemtisíc SHU. V španielčine ich meno znamená „z Xalapy“ – hlavného mesta Veracruz v Mexiku. Teraz sa Jalapeño pestuje v rôznych oblastiach po celom svete a darí sa im okrem iného aj v západných a juhozápadných štátoch USA. Úspešne papričky môžete vypestovať doma zo semien, ale nepoužívajte semená zelenej papriky, pretože nie sú zrelé. Zasejte ich a dobre polievajte. Čoskoro by ste mali mať úrodu hladkých, pevných jalapeños. Vyskúšajte ich pridať do makarónov so syrom – rozdiel je obrovský.

Kajenské papriky

Anglický botanik spomenul kajenské korenie v roku 1652, takže o nich vieme už dlho. Práškové kajenské korenie nájdete vo väčšine obchodov, ale tento názov sa niekedy používa ako všeobecný výraz pre feferónku a niektoré značky môžu obsahovať zmes pravého kajenského korenia a iných paprík. Kajenské papriky majú od 30-tisíc do 50-tisíc SHU, takže sú dosť pálivé. Existujú rôzne odrody a ľahko si ich vypestujete aj doma v črepníku. Môžete ich používať čerstvé alebo sušené alebo si z nich pripraviť vynikajúcu omáčku. Tento jednoduchý recept pochádza od Mikea Hultquista na chilipeppermadness.com. Potrebujete niekoľko kajenských paprík, cesnak, ocot, soľ. Papriky nasekajte nadrobno s cesnakom a vložte do hrnca s octom a soľou. Priveďte do varu a varte 20 minút. Nechajte vychladnúť a následne rozmixujte až kým nebude omáčka hladká.

Scotch Bonnet

Táto pálivá paprika nie je nič pre slabé povahy. So Scovilleovým hodnotením medzi 100-tisíc a 350-tisíc SHU vás dokáže aj tá najmiernejšia odroda odrovnať. Názov vychádza z podobnosti papriky s tradičnou škótskou čiapkou. Scotch Bonnet sa široko používa v karibskej kuchyni a dáva šmrnc jedlám s bravčovým alebo kuracím mäsom. Môžete ju však použiť v akomkoľvek jedle. Pred pražením alebo grilovaním pridajte trochu do svojej obľúbenej marinády. Papriky dokážete vypestovať v interiéri zo semien, vysaďte ich pred koncom zimy.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 6. januára 2023.