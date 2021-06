SS La Bourgogne spustili na vodu v roku 1885. Išlo o štíhly zaoceánsky parník dlhý 150 metrov schopný dosiahnuť maximálnu rýchlosť 17 uzlov a prepraviť viac než tisíc pasažierov. Počas svojej 13-ročnej kariéry sa plavidlo zaplietlo najmenej do troch rôznych námorných nehôd. V roku 1896 vrazilo do zakotveného britského parníka pri vstupe do newyorského prístavu, neskôr sa zrazilo s loďou SS Toreador.

K najhoršej katastrofe ale došlo 3. júla 1898. SS La Bourgogne vyplávala z New Yorku smerom na francúzsky prístav Le Havre. Skoro ráno sa nachádzala asi 100 kilometrov južne od pobrežia ostrova Sable, ktorý patrí Kanade, keď jej do pravoboku narazila britská loď Cromartyshire. V hustej hmle bolo vidieť len na 20 metrov a britské plavidlo sa plavilo plnou rýchlosťou.

SS La Bourgogne sa okamžite začala nakláňať na pravobok. Mnohé zo záchranných člnov na tejto strane parníka sa počas kolízie poškodili, kvôli náklonu zasa nebolo možné spustiť člny na ľavoboku. Posádka začala panikáriť a pramálo sa starala o pasažierov. Začala sa zhromažďovať v tých záchranných člnoch, ktoré sa podarilo spustiť na vodu. Ak sa niekto z cestujúcich pokúsil nalodiť, dostal úder päsťou či rovno veslom. Niektorých dokonca námorníci bodli nožmi. O pol hodinu už bola SS La Bourgogne pod hladinou. Zomreli všetky deti a s výnimkou jednej aj všetky ženy.

V novinách sa o katastrofe hojne písalo. Vo výtlačku Kansas City Jounral zo 7. júla sa objavili tieto riadky: „Posledné minúty na palube Bourgogne patria k najstrašnejším ukážkam krutosti a strachu v dejinách civilizovaných rás. Namiesto hrdinskej disciplíny, ktorá sa v takýchto chvíľach často objavuje, bojovali námorníci ako diabli o tých pár záchranných člnov, odháňali bezmocných pasažierov od člnov, ktoré považovali za svoju spásu. Zo 162 preživších bola len jediná žena, ostatné sa cez odpor neprebili.“

Zdroj: Library of Congress

Posádka lode Cromartyshire si neuvedomila rozsah škôd až dovtedy, kým sa hmla nezdvihla. Pískanie a výstrely svetlíc z paluby SS La Bourgogne si posádka britskej lode vysvetľovala ako ponuku pomoci. Pritom išlo o volanie o záchranu.

Na SS La Bourgogne sa nachádzalo 506 pasažierov a 220 členov posádky. Cromartyshire vyzdvihla 173 preživších, z ktorých len 70 patrilo k cestujúcim. Odhaduje sa, že na palube bolo v čase katastrofy asi 300 žien, ale prežila len jediná. Z detí neprežilo žiadne.

Vzhľadom na to, že väčšinu pasažierov tvorili Američania, spôsobila katastrofa v USA poriadny rozruch. Verejnosť požadovala nestranné vyšetrenie incidentu a trest pre tých, ktorí uprednostnili svoje životy pred ženami a deťmi. Francúzske úrady ale celú aféru zahladili a nik nebol potrestaný.