Ikaria je dnes obľúbenou turistickou destináciou s krásnymi piesočnatými plážami, pitoresknými dedinami a nedotknutou prírodou. Nie vždy však išlo o raj na Zemi. Pred stovkami rokov bola Ikaria jedným z hlavných cieľov korzárov, ktorých revírom bolo Egejské more. Aby sa teda miestni pred ich nájazdmi ochránili, budovali si „protipirátske“ domy hlboko v horách. Z mora to vyzeralo, že je ostrov neobývaný, a v istom momente žila celá populácia Ikarie v maskovaných domoch. Stavby prakticky nebolo možné vidieť, až kým sa človek nedostal do ich tesnej blízkosti.

Historické záznamy ukazujú, že Ikaria a ďalšie ostrovy Egejského mora trpeli nájazdmi pirátov prinajmenšom od 1. storočia pred Kristom. V priebehu dejín sa pritom situácia len zhoršovala. Nájazdy na ostrov pokračovali aj v časoch, keď Ikaria spadala pod Rímsku ríšu a neskôr ju ovládali Byzantínci. V 14. storočí sa ostrov stal súčasťou Janovskej republiky a v tých časoch piráti sužovali Ikariu do takej miery, že ostrovania radšej zničili vlastné prístavy, aby zabránili ďalším nájazdom. To však nestačilo.

Až keď nadvládu nad ostrom prevzala Osmanská ríša, miestni sa uchýlili k naozaj drastickým riešeniam. Osmani totiž Ikariu prakticky nechránili, čo len povzbudzovalo korzárov k ďalším útokom. Ostrovania sa mohli buď brániť a zomrieť, opustiť svoju domovinu, alebo sa ukryť. Zvolili tretiu možnosť.

Odišli z prímorských domov a vybrali sa do vnútrozemia, do hôr. Zdalo sa, že ostrov ľudia opustili, no nebolo to tak. Väčšina ľudí sa len presťahovala do skromných kamenných domov, ktoré síce neposkytovali komfort ako v dedine, ale boli dokonale maskované.

Zväčša mali len jedno podlažie a nedisponovali komínmi, aby sa miestni neprezradili stúpajúcim dymom. K sociálnym kontaktom dochádzalo zväčša v noci, keďže ľudia sa báli prezradenia. Z tohto dôvodu nevlastnili ani psy.

Protipirátske domy zdiaľky vôbec nebolo vidieť. Ľudia v nich žili tri desaťročia a tejto ére dnes miestni hovoria „piratiki epochi“, teda pirátske obdobie. Aj v dnešných dňoch môžete na Ikarii vidieť desiatky domov z týchto čias. Musíte sa k nim však dostať dostatočne blízko.

A na záver ešte jedna zaujímavosť. Napriek príkoriam, ktoré museli ľudia na ostrove zažívať celé stáročia, je Ikaria regiónom dlhovekosti a radí sa medzi takzvané modré zóny. Jeden z troch ľudí sa dožíva viac než 90 rokov a koncentrácia ľudí starších než sto rokov patrí medzi najvyššie na svete.