Josuke Tanaka je spolumajiteľom firmy, ktorá ľuďom poskytuje kurzy potápania. 6. januára 2023 mu zavolal miestny rybár, ktorý tvrdil, že vo vode videl obrovského kalmara. Tanaka neváhal, schmatol výstroj a vydal sa k pobrežiu. Ako neskôr uviedol na svojom blogu, vďaka rýchlosti mal vo vode možnosť stretnúť sa s jedným z najtajomnejších morských tvorov.

Potápač sa spočiatku trocha obával, chytľan obrovský meral 2,5 metra, nezdalo sa však, že by sa chystal loviť korisť. Tieto kalmary zväčša žijú v hlbokých vodách, no občas sa chytia do rybárskych sietí a na hladinu sa dostanú už ako mŕtvoly. Dožívajú sa zrejme len päť rokov, no môžu dorásť do dĺžky 12 až 14 metrov. O ich správaní sa veľa nevie, analýza ostatkov v žalúdkoch ale ukázala, že sa živia rybami a inými kalmarmi. Naopak sú korisťou pre vorvane tuponosé.

Málokto si môže povedať, že plával vedľa živého chytľana obrovského, no podľa vedcov je stretnutie s ním najpravdepodobnejšie práve v japonských vodách, a to práve v zime. V období od januára do marca 2016 tu napríklad zaznamenali 57 pozorovaní chytľanov obrovských, pričom 28 z nich bolo nažive.

Chytľan obrovský pri hladine pláva len v prípade, že sa blíži jeho smrť. Aj na Tanakových fotografiách, ktoré si môžete pozrieť v našej galérii, je dobre vidno biele škvrny na koži. Kalmar bol teda očividne ranený alebo chorý, pretože zdravý jedinec má kožu hladkú a sfarbenú dočervena.

Tanaka plával v blízkosti chytľana približne 30 minút. Kalmar sa pohyboval pomaly a smerom od muža, akoby sa bál. Hoci tieto tvory majú vďaka filmom či knihe 20-tisíc míľ pod morom hrozivú reputáciu, pravdou je, že pravdepodobnosť útoku na človeka je extrémne nízka. Vo videu vyššie však môžete vidieť surfera, ktorý pádlom strkal do raneného chytľana. Tvor mu následne omotal chápadlá okolo surfovacej dosky.