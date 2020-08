Levon a jeho manželka Tosya žijú v arménskej dedine Arinj. Ich dom stojí na skalnom podloží, a muž tak pracuje najmä s kladivom a dlátom. Z diery v zemi, ktorá bola kedysi len pivnicou na zemiaky, sa v priebehu desaťročí stal podzemný chrám.

Ten dnes ako turistickú atrakciu prevádzkuje Tosya. Tvrdí, že jej manžela motivovala séria vízií a snov, v ktorých mu tajomný hlas hovoril, aby ďalej hĺbil podzemné priestory. Muž poslúchol a pracoval 18 hodín každý deň po dobu 23 rokov. Najprv mu to išlo pomaly, keď sa ale prekopal cez vrstvu tvrdého čadiča, narazil na oveľa mäkšie podložie vulkanického pôvodu, ktoré mu prácu výrazne urýchlilo.

Levonov úžasný podzemný komplex má rozlohu 280 metrov štvorcových a pozostáva zo siedmich miestností prepojených sieťou chodieb a schodísk. Steny zdobí množstvo umeleckých rytín, mozaík a sôch a dokonca je tu aj malý oltár. Pri pohľade na dekorácie je až neuveriteľné, že ich autor pracoval bez moderných nástrojov len s kladivom a dlátom.

„Môj manžel denne spával len tri alebo štyri hodiny," uviedla Tosya v jednom z rozhovorov. „Dával do práce celé svoje srdce a dušu, inak by sa mu chrám nikdy nepodarilo dokončiť."

Z podzemných priestorov vyviezol Levon počas 23 rokov odhadom asi 450 nákladiakov zeminy, a to všetko len v jednom železnom kýbli. Odpad nahromadený kopaním daroval miestnym stavbárom.

Na majstrovskom diele pracoval Levon až do svojej smrti v roku 2008. Dostal infarkt. Jeho manželka si myslí, že hlavnou príčinou bola tvrdá drina a nedostatok spánku. „Kvôli tejto diere si zničil zdravie," povedala.

Keď dnes Tosya vstupuje do chrámu, cíti okrem smútku za nebohým manželom aj hrdosť na to, čo dokázal. „Som pyšná, že mne a vnúčatám zanechal čosi takéto. Je to obrovský dar."

V Arinj je Levonov chrám hlavnou turistickou atrakciou. Prvé poschodie domu je venované predmetom, ktoré vlastnil, vrátane opotrebovaného dláta, kladív a topánok.

Levon a Tosya majú štyri deti a 12 vnúčat, ani jedno z nich však nejaví záujem o rozširovanie chrámu. Zrejme navždy teda ostane v stave, v akom ho zanechal jeho autor.