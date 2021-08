Celé stáročia boli ľudia z malej dediny Guoliang v pohorí Taihang prakticky odrezaní od sveta. Jediná cesta do civilizácie viedla po takzvanom „Nebeskom rebríku“. Ide o 720 schodoch vysekaných priamo do skaly ešte za čias dynastie Song (690-1279). Všetko sa sem muselo nosiť ručne, akýkoľvek významnejší obchod s inými dedinami či mestami bol prakticky vylúčený. Niet divu, že dedinu postupne ľudia opúšťali a sťahovali sa inam. V roku 1972 sa ale všetko zmenilo. Dedinská rada rozhodla o vykopaní tunela, ktorý ich spojí s civilizáciou.

„Bol to ťažký život,“ spomenul v jednom z rozhovorov 72-ročný dedinčan Song Baoqun. „Mali sme síce prebytok niektorých produktov, najmä bravčoviny, ale čo z toho, keď sme ju nemali kde predať. Prasce sme museli zabíjať, keď mali najviac 60 kíl, inak by sme ich nezvládli zniesť po Nebeskom rebríku.“

Guoliang sa kvôli izolácii vždy trápil nielen ekonomicky. Keď niekto ochorel a potreboval rýchlu zdravotnú pomoc, mal smolu. Cesta dolu horou na nosidlách trvala štyri hodiny. Čosi sa jednoducho muselo zmeniť.

Dedinčania nemali s kopaním tunelov žiadne skúsenosti, nik tu nemal ani len vysokú školu. Napriek tomu 13 najsilnejších chlapov začalo v roku 1972 kopať. Mali len dláta a kladivá. Na lanách sa spustili z útesu a centimeter po centimetri hĺbili do skaly otvor. Po istom čase sa už mohli do otvoru postaviť a pokračovať. V najhorších úsekoch postupovali len tempom jeden meter za tri dni, ale nevzdali sa.

Keď tunel začal naberať kontúry, k pôvodným 13 mužom sa začali pridávať ďalší. Po piatich rokoch bol 1250 metrov dlhý tunel Guoliang hotový. Po prvýkrát v dejinách sa do dediny dalo dostať autom a to všetko zmenilo. Guoliang kedysi čelila tomu, že ju opustia všetci jej obyvatelia. Dnes nik neodchádza, práve naopak. Kým v 70. rokoch tu žilo asi 300 ľudí, dnes ich je desaťkrát toľko. Väčšina z nich sa živí prácou v turistickom ruchu, tunel je totiž populárnou atrakciou. Vstup do tunela je spoplatnený a v roku 2018 miestni od turistov vybrali asi 15 miliónov eur. A tak dedinčania, ktorí kedysi v prstoch obracali každú mincu, poriadne zbohatli. A to všetko vďaka 13 mužom, ktorí dokázali nemožné.