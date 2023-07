Garnáty

Prezývka garnátov z radu Stomatopoda znie „pištoľové garnáty“ a je veľmi výstižná. Tieto garnáty majú pružinové pazúry, ktoré dokážu zaklapnúť tak rýchlo, až „vystrelia“ vzduchovú bublinu. Pri prasknutí bublina vytvorí jasné svetlo a zvuk hlasný ako výstrel, ktorý omráči korisť. Proces prebieha tak rýchlo, že bublinu nedokážete vidieť voľným okom, hoci zvuk počujete. Najrýchlejšie sú mladé garnáty. Dospelé garnáty sú tiež neuveriteľne rýchle, ale pohyb ich klepiet vedci dokážu zachytiť fotoaparátom so snímkovou frekvenciou 50-tisíc snímok za sekundu. Zábery mladých garnátov môžu byť až dvadsaťkrát rýchlejšie, pričom na ich zachytenie na kameru potrebovali vedci 300-tisíc snímok za sekundu. Vedci predpokladajú, že rýchlosť, akou zovierajú svoje klepetá, predstavuje najrýchlejší pohyb pod vodou.

Rôznonôžky

Rôznonôžky sú kôrovce, z ktorých na svete existuje ako 100-tisíc druhov. Druh žijúci v Atlantickom oceáne, Dulichiella appendiculata, dokáže mykať klepetom strašidelne vysokou rýchlosťou. Ide o pôsobivú schopnosť, pretože klepeto váži asi štvrtinu ich telesnej hmotnosti. Korisť však kôrovec neomráči výslednými vzduchovými bublinami ako chrapľavé krevety. Namiesto toho rýchlosť využíva na vlastný pohyb – zo stavu pokoja zrýchli na 100 kilometrov za hodinu v priebehu milisekúnd. Vedci si nie sú istí, prečo sa rôznonôžky pohybujú tak rýchlo. Evolučná teória hovorí, že táto vlastnosť sa u nich musela vyvinúť, lebo to bolo nevyhnutné. Skutočnosť, že „pazúr“ majú iba samci, viedla výskumníkov k tomu, že to súvisí s bojom alebo lákaním samičiek.

Ulitníky

Ulitníky z čeľade homôlkovité, ktoré žijú v mori, dokážu vyvinúť prekvapivú rýchlosť. Korisť zasiahne tzv. harpúnami, ktoré sú jedným z najrýchlejších spôsobov útoku v celej živočíšnej ríši. Ich jedovaté harpúny sa pohybujú rýchlosťou, ktorú vedci prirovnali k vystreleným guľkám. Pomerne pomaly sa pohybujúce ryby nemajú šancu vyhnúť sa presne mierenej harpúne pohybujúcej sa obrovskou rýchlosťou. Zásah môže nastať do 100 mikrosekúnd. Harpúnu slimáky uvoľnia, keď vznikne dostatočný tlak na prekonanie západkového mechanizmu, ktorý ju zadržiava. V roku 2019 vedci potvrdili, že skúmajú tento mechanizmus, aby mali inšpiráciu pre nové roboty alebo lekárske zariadenia.

Medúzy

Uštipnutie chápadiel týchto bezstavovcov straší návštevníkov pláží na celom svete. A všetko sa udeje tak rýchlo, že to môžeme merať v nanosekundách. K uštipnutiu medúzy dôjde, keď sa niečo dotkne povrchu mikroskopického vrecúška jedu nazývaného nematocysta. To spôsobí, že šípka ostrá ako žiletka vo vnútri nematocysty sa spustí rýchlosťou vyššou ako žmurknutie a porovnateľnou s výstrelom guľky. Preletí len 10 až 20 mikrometrov od miesta odpálenia k povrchu nematocysty, ale urobí to za menej ako milióntinu sekundy. Zachytenie na kameru vyžaduje extrémnu snímkovú frekvenciu okolo 1 430 000 snímok za sekundu. A vytvára silu rovnajúcu sa miliónnásobku gravitačnej sily. Pre porovnanie, astronauti zažívajú preťaženie so silou 4 až 5 G.

Čertotvaré

Tieto mimozemsky vyzerajúce ryby číhajú na morskom dne okolo Austrálie a Nového Zélandu. Skrývajú sa medzi koralmi a skalami, aby prepadli takmer všetko, čo má smolu, že ich stretne, keď sú hladné, vrátane chobotníc, krabov, kreviet a mäkkýšov. Majú veľké okrúhle hlavy a široké ústa, ktoré majú pôsobivú nielen veľkosť. Čertotvaré majú najrýchlejšie uhryznutie zo všetkých stavovcov, dokonca aj keď voda je 800-krát hustejšia ako vzduch. Ich ústa sa rozširujú rýchlosťou porovnateľnou s vystrelenými guľkami z pušky s kalibrom 0.22, takže korisť má malú šancu uniknúť pred zúrivým predátorom a jeho žalúdkom.

