Helenburgský tunel v austrálskom štáte Nový Južný Wales kedysi slúžil vlakovej doprave, no dnes je už dávno mimo prevádzky. Je opradený mnohými strašidelnými historkami o duchoch, no turistov sem skôr láka bioluminiscencia. Kolónie svetielkujúcich červov, ktoré sa v tuneli usadili, mu dávajú naozaj jedinečnú atmosféru.

Pôvodne bol známy ako Metropolitný tunel a vlaky tu začali premávať ešte koncom 19. storočia. Prevážali uhlie z miestnej bane do miest a pritom museli prejsť okrem iného aj týmto 624 metrov dlhým tunelom. Už po pár desaťročiach sa ale zásoby uhlia vyčerpali, vlaky prestali premávať a tunel spustol. Až do polovice 90. rokov bol úplne opustený a to červom stačilo, aby sa tu usadili.

Keď tunel vyradili z prevádzky, jeden koniec zavalili a napustili ho vodou, takže začal slúžiť ako vodná nádrž. Postupne však spustol a až v roku 1995 sa úrady rozhodli vyčerpať vody, odstrániť sutiny a premeniť ho na turistickú atrakciu. Úradníci nemohli tušiť, že ich snaha bude mať za výsledok vytvorenie unikátneho divu prírody.

Tunel sa totiž stal domovom najväčšej kolónie svetielkujúcich červov v Novom Južnom Walese. Bioluminiscenciou lákajú potravu, ktorou je najmä malý hmyz ako komáre. Pre nich ide o praktickú vlastnosť, no a pre človeka ide o pozoruhodný jav.

Niet divu, že sa na ňom miestni rozhodli vybudovať celý turistický priemysel. Do Helensburgu prichádzali ľudia z celej Austrálie, aby mohli obdivovať prírodnú svetelnú šou. A z rozmachom sociálnych sietí sa z celoštátneho turistického ošiaľu stal medzinárodný.

Hoci však Helensburg záujem ľudí privítal, červy z neho radosť nemali. Tvory sú citlivé na svetlo a ľudia nedbali na zákaz fotenia stropu s bleskom. Mnohí tu dokonca zapaľovali svetlice. Niet divu, že svetlo červov začalo slabnúť. V januári 2019 tak museli vstup do tunela dočasne zakázať, aby sa populácia červov mohla v pokoji obnoviť. Zatvorený je dodnes.