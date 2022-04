Katastrofa na leteckej show Skynliv na Ukrajine

Predstavte si, že ste divákom a sledujete vojenské lietadlá, ktoré nad vami vykonávajú zložité manévre. A zrazu tie lietadlá smerujú priamo k vám. Žiaľ tejto realite čelili návštevníci, ktorí sa zúčastnili na Skynliv Air Show pri Ľvove na Ukrajine 27. júla 2002. Krásny deň, kedy ukrajinská armáda prezentovala svojim občanom zdatnosť leteckej flotily, sa v priebehu niekoľkých okamihov zmenil na ohnivú, krvou nasiaknutú nočnú moru. Su-27 Flanker ukrajinského letectva, ktorý pilotovali Volodymyr Toponar a Jurij Jegorov, predvádzal riskantný manéver, keď ľavé krídlo stíhačky narazilo do stromu a padalo k zemi. Počas kĺzania po zemi so sebou strhlo ohrady z ostnatého drôtu, ktoré slúžili na zabránenie prístupu divákov na asfaltovú dráhu. V okamihu sa zmenili na stenu smrti, keď ich lietadlo tlačilo pred sebou do davu viac ako desaťtisíc divákov. Zrazu lietadlo narazilo do iného stroja, prevrátilo sa do davu a explodovalo. V dôsledku havárie zahynulo 77 ľudí, z toho 28 detí. Šokujúce je, že obaja piloti sa dokázali bezpečne katapultovať, avšak po vyšetrovaní ich obvinili z havárie a odsúdili na trest odňatia slobody na osem a 14 rokov.

Šialený masaker v USA

18. mája 1927 Andrew Kehoe pripravil o život 44 ľudí v Bath Township v štáte Michigan. Kehoe sa hneval na ľudí v meste, pretože prehral voľby za mestského úradníka. V návale zlosti zavraždil manželku a dom následne vyhodil do vzduchu. Hneď na to odpálil obrovskú nálož výbušnín, ktorú skryl pod základnou školou. Výbuch zdemoloval celé krídlo školy a zabil 36 detí, pričom jedno dieťa zomrelo o rok neskôr. Pol hodiny po výbuchu Kehoe pripevnil výbušniny aj k svojmu telu a odpálil sa. Táto explózia pripravila o život ďalších troch dospelých a jedno dieťa. Celkovo spôsobil Kehoe smrť 44 ľudí.

Požiar väznice v štáte Ohio v USA

Nedá sa poprieť, že väznice majú k päťhviezdičkovým hotelom ďaleko. Väzňov v mnohých väzniciach trápi ich totálna preplnenosť a nehygienické životné podmienky. Platilo to najmä v prípade väznice štátu Ohio v Columbuse z roku 1834 určenej pre 1 500 väzňov, v ktorej sa v roku 1930 tlačilo viac ako 4 300 mužov. Tí väčšinu času trávili zatvorení v malých celách. Večer 27. apríla 1930 vypukol požiar na stavebnom lešení pri múre väznice. V zamknutých celách, ktoré boli najbližšie sa nachádzalo 800 väzňov. Keď sa oheň rozšíril a blok zaplnil dym, uväznení muži prosili stráže, aby odomkli dvere, no tí odmietli. Požiar následne spôsobil zrútenie časti strechy, v dôsledku čoho 160 väzňov zhorelo. Aby toho nebolo málo, rozhnevaní väzni zabránili hasičom uhasiť požiar, pri ktorom zahynulo ďalších 160 mužov. Šokujúce je, že hoci sa tragédii dalo predísť, zo zodpovednosti za smrť 320 mužov neobvinili nikoho.

Zrútenie zábradlia v Bolívii

Vysoká škola je zvyčajne miestom, kde si môžete užívať život s priateľmi, a nie miestom smrti. Žiaľ, v marci 2021 siedmi bolívijskí univerzitní študenti neprežili strkanicu viacerých študentov na balkóne na štvrtom poschodí. Keď vznikla panika, študenti sa začali biť a natlačili sa na kovové zábradlie balkóna. V priebehu niekoľkých sekúnd sa zábradlie zlomilo a študenti sa zrútili do otvoreného átria. Tí, ktorí zostali na balkóne, sa zúfalo pokúšali zachytiť padajúcich spolužiakov, ale siedmych už nezachránili. Polícia spočiatku uvažovala o obvinení študentov, ktorí začali bitku, nakoniec však nevzniesli žiadne obvinenia.

Chuknagarský masaker v Bangladéši

Hrozný vojnový zločin spáchala pakistanská armáda v Bangladéši (vtedy Východný Pakistan) počas bangladéšskej oslobodzovacej vojny v roku 1971. Mesto Chuknager sa vtedy stalo bezpečným prístavom pre ľudí, ktorí utekali z vojnou zničených oblastí. Keď sa tam 20. mája 1971 zhromaždili tisíce ľudí, pakistanská vojenská jednotka mesto prepadla. Len za päť hodín skupina 30 vojakov zabila okolo desaťtisíc civilistov, z ktorých sa mnohí utopili v rieke, keď sa pokúšali uniknúť pred krupobitím guliek.