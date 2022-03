Posledná na Zemi

Človek sám seba tituloval na pána tvorstva, ale stačí ľahký vírus alebo pár dávok radiácie a má po plánoch na budúcnosť. Rozhodne nepatrí k druhom, ktoré by boli najodolnejšie. No baktéria, ktorá má potenciál prežiť koniec sveta, existuje. Vedci ju objavili približne pred 70 rokmi a dali jej meno Deinococcus radiodurans. Prežije aj to, čo nikto iný. Ostane posledná na Zemi.

Náhodne objavená v plechovke

Kde sa vzala, nikto nevie, ale má potenciál objasniť aj vznik života na Zemi, alebo aspoň pootvoriť dvierka k poznaniu. K jej odhaleniu prišlo náhodne, keď sa pokazila konzerva s vareným mäsom, v ktorej už nič živé ostať nemalo. Zrazu vedci objavili život aj po sterilizácii. Začali skúmať baktériu a zistili, že teploty pri ktorých sa varí a sterilizuje, jej absolútne nevadia.

Vydrží mráz aj žiarenie

Výskum neskôr ukázal, že táto baktéria vydrží 10 000-násobok množstva žiarenia, ktoré by normálne zabilo ľudskú bytosť, a to vďaka zázračnej schopnosti opraviť početné dvojvláknové prvky DNA v priebehu niekoľkých hodín.

Zázračná replikácia

Môžete ju doslova zničiť a ona vstane z mŕtvych. V podstate celá DNA môže byť na rozpadnutie Deinococcus radiodurans sa ešte dá do kopy. Na jednu bunku pripadá približne tisíc až dvetisíc fragmentov DNA, ale všetky sú opravené za približne 24 hodín. Bez ohľadu na to, čo s bunkou spravíte. Vysoké teploty alebo žiarenie nie sú jediné udalosti, voči ktorým je Deinococcus radiodurans prakticky úplne odolná. V priebehu rokov vedci zistili, že môže prežiť extrémne suchá po dlhú dobu, úplný nedostatok živín, extrémne nízke teploty a dokonca aj prázdnotu vesmíru.

Rekordér v prežití

Nikto na svete nedokáže toho prežiť viac ako práve táto baktéria. Pozoruhodná schopnosť Deinococcus radiodurans vydržať v extrémnych prostrediach a potom sa opraviť bola podrobne študovaná biológmi a vedcami v nádeji, že tento mechanizmus dokážu nejakým spôsobom skopírovať aj ľudia, čo by mohlo pomôcť prežiť im aj nelichotivé podmienky. Zatiaľ bezvýsledne. Iba baktéria Deinococcus radiodurans dodnes kraľuje Guinnessovej knihe rekordov ako najodolnejšia baktéria na svete.