Keď Tambora v apríli 1815 vybuchla, do ovzdušia vyvrhla 120 miliónov ton oxidu siričitého, a to až do výšky 40 kilometrov. Jedovatý plyn sa zmenil na kyselinu sírovú, ktorá v podobe jemného aerosólu obklopila väčšinu našej planéty. Táto vrstva potom fungovala ako zrkadlo, od ktorého sa odrážala časť slnečného žiarenia, následkom čoho sa na Zemi značne ochladilo. Až tak, že v histórii meraní sa stal nasledujúci rok po výbuchu jedným z najchladnejších.

Erupcia Tambory bola najväčšia, akej bol moderný človek svedkom. Trvala štyri mesiace a z krátera sa za ten čas vyhrnulo 100 kubických kilometrov roztavenej horniny. Výsledná kaldera mala priemer sedem kilometrov a zo sopky, ktorá pôvodne merala 4300 metrov, sa stal podstatne menší kopec s výškou 2850 metrov.

Dôsledky erupcie boli katastrofálne. Na ostrovy vzdialené vyše tisíc kilometrov celé týždne padal popol a pemza. Ostrov Sumbawa, na ktorom sa Tambora nachádza, najprv zasiahli smrtiace pyroklastické prúdy, ktoré vystriedala meter vysoká vrstva popola. Pemza, ktorá dopadla do oceánu v okolí ostrova, tvorila až päť kilometrov dlhé plávajúce ostrovy. Tie sa plavili po vode do ďalekých končín, britské lode na ne naďabili až 3600 kilometrov od Sumbawy.

Čiastočky jemného popola ostali v atmosfére celé roky a dlhú dobu boli vďaka nim západy slnka skutočne pozoruhodne sfarbené.

Okamžitým dôsledkom erupcie v okolí sopky bol hladomor, keďže láva a popol zlikvidovali úrodu. Rozšírili sa epidémie brušných chorôb spôsobené pitím kontaminovanej vody. Ľudia predávali deti do otroctva aby si mohli kúpiť jedlo. Len na Sumbawe zomrelo 48-tisíc ľudí, na susednom ostrove Lombok to bolo 44-tisíc ľudí. Ďalšie desiatky tisíc utekali pred hladom na iné ostrovy.

Erupcia ale nemala vplyv iba na Indonéziu. Nezvyčajne tuhá zima na prelome rokov 1815 a 1816 zabíjala zvieratá a dokonca aj rastliny až v Číne a Tibete. V Taiwane, kde panujú tropické podmienky, hlásili na mnohých miestach výskyt snehových zrážok.

Európa sa práve spamätávala z napoleonských vojen a nízke teploty spojené so silnými dažďami tunajším obyvateľom nepomohli. V roku 1816 na mnohých miestach jednoducho nebola úroda, v Írsku či Walese vypukol hladomor. V Írsku, ale tiež Škótsku, Taliansku či Švajčiarsku vypukali epidémie, ktorých šírenie podporovala najmä podvyživenosť obyvateľstva.

Pokles teplôt pocítili aj na severovýchode Severnej Ameriky. Na jar a v lete tu neustále panovala suchá hmla, ktorá tlmila slnečné lúče do takej miery, že Slnko sa dalo sledovať voľným okom. V štátoch New Hampshire, Maine, Vermon a New York padal vo vyšších polohách sneh aj v zime. Celá Severná Amerika silno pocítila nedostatok úrody a rast cien jedla.

Ťažké chvíle sa premietli aj do umeleckých diel. Lord Byron písal depresívne verše, Mary Shelleyová napísala Frankensteina a John Polidori dielo The Vampyre, ktoré sa považuje za predchodcu dnešných upírskych románov.

Tambora dnes priťahuje pomerne málo pozornosti. Len pár stoviek turistov ročne absolvuje trojdňovú túru, aby sa dostalo na jej vrchol. Ktovie, koľkí z nich vedia, že pred erupciou by túra trvala ešte dlhšie.