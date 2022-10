V 19. storočí sa bežne stávalo, že hodiny sa stali mimoriadne nepresnými len počas jediného dňa. Väčšina modelov sa nedala jednoducho natiahnuť a tak musel človek merať čas cestou k hodinárovi, ktorý mu nastavil presný čas. Strojčeky však boli nepresné aj u drahších hodiniek, ktoré museli majitelia často nastavovať. Napríklad podľa observatórií, kde sedeli astronómovia s teleskopmi a vedeli presne určiť, koľko je hodín. Následne o tom dali signál okoliu a ľudia si mohli nastaviť svoje hodinky presne. Aspoň na chvíľu.

Vo Veľkej Británii bolo hlavným určovateľom presného času Kráľovské observatórium v Greenwichi. Tu sa vždy presne o jednej hodine popoludní spustila na stožiari červená guľa a robí to dodnes. Neskôr tu namontovali hodiny, aby mohol každý okoloidúci vedieť, aký je presný čas bez toho, aby musel čakať na signál. Lenže ľudia, ktorí nebývali blízko observatória, sem kvôli presnému času aj tak museli merať cestu.

John Belville bol jedným z asistentov v observatóriu. Jedného dňa mu zišlo na um, že ľudia by predsa nemuseli prichádzať k hodinám, ale hodiny k nim. A tak si nastavil presný čas na svojich vreckových hodinkách a začal si budovať po Londýne klientelu. Obchádzal ľudí, ktorí si podľa jeho ručičiek nastavovali svoje hodinky. Samozrejme, že za malý poplatok. Belville si vybudoval sieť asi 200 zákazníkov, medzi ktorých patrili najmä pracovníci na železnici, hodinári, lodiari a boháči, ktorí vždy potrebovali vedieť, koľko je presne hodín.

John Belville využíval špičkové hodinky od Johna Arnolda, ktoré určovali čas s presnosťou na desatinu sekundy. Keď v roku 1856 zomrel, zdedila ich jeho žena Maria, ktorá sa živila „predávaním času“ až do roku 1892. Živnosť po nej potom prebrala dcéra Ruth.

Keď Ruth začala predávať čas, musela už čeliť tvrdej konkurencii v podobe telegrafného systému. V malých domoch a firmách našťastie neboli telegrafné stanice, a tak sa spoliehali na Ruth Belvillovú.

John Wynne, riaditeľ najväčšej firmy, ktorá distribuovala časové znamenia prostredníctvom telegrafu, na Ruth dokonca slovne zaútočil a označil ju za spiatočníčku. Tiež ju obvinil z toho, že využíva ženské zbrane, aby si zabezpečila zákazníkov.

Vďaka jeho slovám sa Ruth dostala do novín, ktorá Wynnove reči označila za klebety, ale zároveň mu poďakovala za propagovanie jej práce. Tú vykonávala až do osemdesiatky, do dôchodku odišla v roku 1940. Vlastne ju tam poslali moderné technológie v podobe presnejších a spoľahlivejších hodinových strojčekov. Biznis Belvillovcov s predávaním času aj aj tak existoval úctyhodných 104 rokov od roku 1836 do roku 1940.

Predtým, ako Ruth v roku 1943 zomrela, darovala hodinky, ktoré prezývala „Arnold“, Londýnskej hodinárskej spoločnosti. Dnes sú vystavené v Hodinárskom múzeu v Londýne.