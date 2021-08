Uprostred Atlantiku, tisíce kilometrov od kontinentov, leží sopečný ostrov Ascension. Pred dvesto rokmi išlo u pustatinu, ktorá lákala návštevníkov jedine ako medzizastávka pre lov korytnačiek a vtáctva. Vrcholy kopcov sú dnes však zalesnené, a to vďaka experimentu britského botanika Josepha Hookera, ktorého podporoval samotný Charles Darwin.

Ostrov Ascension je z geologického hľadiska mladý, z oceánu sa vynoril len pred miliónom rokov. Vulkanická činnosť ho ale tvarovala ešte pred tisícročím. Aj preto je pokrytý pomerne mladou vrstvou sopečných pôd, lávových polí a ložísk škváry. Predtým, než zasiahol Hooker, tu rástli tu len kríky a tráva.

Ostrov objavil v roku 1501 portugalský moreplavec João da Nova v deň Nanebovstúpenia Krista, a podľa toho dostal tento kus zeme svoje meno. Nasledujúcich 300 rokov slúžil Ascension ako dôležitá zastávka pri diaľkových plavbách, námorníci si tu mohli doplniť nielen pitnú vodu, ale aj čerstvé korytnačie a vtáčie mäso. Briti si ale poč napoleonských vojnách uvedomili strategickú polohu ostrova a umiestnili sem stálu posádku. Čiastočne aj preto, aby dozerala na Napoleona, ktorý bol po bitke pri Waterloo umiestnený do exilu na neďalekú Svätú Helenu.

Posádka ale musela z niečoho žiť, a tak si na úpätí centrálnej hory založila malú záhradu. Z pevniny sem tiež priviezli kozy, ovce, kravy a kone.

V roku 1836 sem ku koncu svojej dlhej cesty okolo sveta zamieril mladý Charles Darwin na palube lodi HMS Beagle. Keď sem odchádzal zo Svätej Heleny, miestni žartovali: „My síce žijeme na skale, ale tí chudáci z Ascensionu žijú na škváre.“

Keď Darwin vkročil na ostrov, zaujala ho najmä záhrada a spôsob, akým sa vojaci starali o pramene pitnej vody. Ani kvapka vody podľa neho nevyšla nazmar. Všimol si tiež absenciu stromov, celkovo ale hodnotil stav na výbornú. Mnohí známi vedci zdieľali jeho názor, dokonca aj francúzsky prírodovedec René Primevère Lesson uviedol: „Len anglický národ by dokázal spraviť z Ascensionu sebestačné miesto, ktokoľvek iný by z neho urobil iba obyčajnú pevnosť uprostred oceánu.“

O sedem rokov neskôr zavítal na ostrov britský botanik Joseph Hooker, ktorého inšpiroval sám Darwin. Hooker poradil britskému námorníctvu, aby začalo na Ascensione vysádzať stromy. To malo pomôcť zachytávať zrážky a vylepšiť kvalitu pôdy.

V roku 1850 sa tak začal odohrávať zaujímavý, desať rokov trvajúci experiment. Briti priviezli na ostrov tisíce stromčekov z viac než 330 druhov z Európy, Juhoafrickej republiky a Argentíny. Jednotlivé druhy boli vybraté tak, aby dokázali odolať drsným podmienkam v sopečnej pustatine. O 20 rokov neskôr už bolo na vrchole centrálnej hory viac než päťtisíc zakorenených stromov, išlo najmä o bambusy a jedle.

S rastom vegetácie sa začala meniť aj klíma ostrova. Zatiaľ čo predtým tu bolo minimum zrážok a mraky sa ponad Ascension len prehnali, okolo roku 1870 už boli búrky a dažde pomerne častým javom. Zmenil sa aj kolobeh vody. Zrážky nestiekli do oceánu, lesy ich zadržali, a keď sa im z listov odparovala voda, vytvárali nielen vlhkú mikroklímu, ale zároveň aj znižovali teplotu. To pritiahlo k ostrovu ďalšie zrážky.

Niet divu, že centrálna hora dostala pomenovanie Zelený vrch. Dnes sa dá rozdeliť na tri zóny. Suchá a teplá sa vyskytuje do výšky 330 metrov nad morom a pokrýva ju najmä tráva, kríky a menšie stromy. Od 330 do 630 metrov je už porast bohatší, vyšší a zelenší. No a nad 660 metrov je vlhko a hmlisto, všetko je husto zalesnené. Okrem bambusov a jedlí tu rastú aj banánovníky, figovníky a tisy, našli by ste tu borievky, maliny a dokonca aj kávovníky. V súčasnosti žije na Ascensione asi 800 ľudí.

Vývoj klímy na ostrove nám dáva dôležitú lekciu: ak vie malý les celkom zmeniť podmienky na ostrove, predstavte si, čo asi robí masívne odlesňovanie so zemskou klímou. Od roku 1990 prišla Zem o asi 420 miliónov hektárov lesa. Jedinou dobrou správou je, že odlesňovanie spomaľuje, otázkou ale je, či dosť rýchlo.

A je tu ešte jedna zaujímavosť. Mnohí vedci sa domnievajú, že príbeh Ascensionu by sa dal, samozrejme s istými obmenami, zopakovať aj na Marse. Červená planéta sa podľa nich raz môže zazelenať.