Chcete si potrápiť mozog? Nech sa páči, skúste vyriešiť nasledujúci problém. Aká veľká musí byť skupina ľudí, aby existovala 50-percentná šanca, že v nej budú dvaja jedinci narodení v rovnaký deň roku?

Odpoveď je pomerne prekvapujúca. Je to 23 ľudí. Ako je to možné?

Keď sa s problémom, ktorý je známy ako narodeninový paradox, snažia vysporiadať bežní ľudia, vyberú si číslo 183. Jednoducho vydelia počet dní v roku dvoma. Intuícia však v tomto prípade neradí človeku správne a ilustruje, ako biedne sa ľudia vo všeobecnosti stavajú k problémom s pravdepodobnosťou a vyvodzujú nesprávne závery.

V prvom rade je treba zabudnúť na prestupné roky, ktoré výsledok ovplyvňujú len minimálne a problém do značnej miery zjednodušia. Ak potom začnete so skupinou dvoch ľudí, šanca, že nezdieľajú narodeninový deň, je 364/365. Povedané inak, pravdepodobnosť, že majú narodeniny v rovnaký deň, je 1 mínus 364/365, teda asi 0,27 percenta.

V prípade troch ľudí je vzorec 363/365 a pravdepodobnosť vzrastie na 0,82 percenta. No a pri počte 23 ľudí dostane pravdepodobnosť 50,73 percenta. Pri 57 ľuďoch je to potom už 99 percent.

Prečo je odpoveď taká neintuitívna? Problém bude zrejme v tom, že väčšina ľudí si neuvedomuje exponenciálny rast pravdepodobnosti s nárastom počtu ľudí v skupine.

Človek je pri chápaní exponenciálneho rastu celkovo biedny. Vezmite si napríklad takýto problém. Predstavte si, že vám niekto dá plat v prvý deň jedno euro, druhý deň dve eurá, tretí deň štyri eurá, štvrtý deň 16 eur a tak ďalej. Brali by ste takúto ponuku, alebo radšej desaťtisíc eur v čistom na konci mesiaca?

Pravda je taká, že v 30. deň by ste mali 10,7 milióna eur. Ale prekvapilo by vás, koľko ľudí, by zvolilo druhú možnosť s desiatimi tisíckami.