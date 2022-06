Majitelia cirkusov boli na slony neraz mimoriadne krutí a vystavovali ich fyzickému i mentálnemu násiliu s cieľom donútiť tvory k poslušnosti. Niet preto divu, že zvieratá sa neraz rozzúrili a ventilovali svoj hnev na cvičiteľoch i divákoch. A keď sa usúdilo, že slon kvôli temperamentu nemôže ďalej vystupovať, usmrtili ho. Aj poprava bola potom svojím spôsobom predstavením, na ktoré sa vyberalo vstupné.

Topsy bola samica slona indického, ktorú chytili v juhovýchodnej Ázii v roku 1875 a predali ju majiteľovi cirkusu Adamovi Forepaughovi. Ten slonicu prepašoval do USA a tvrdil, že ide o jediného slona, ktorý sa narodil na americkej pôde. Predajca však vyzradil pravdu Forepaughovmu kolegovi, ktorý všetko vyzradil a odhalil tento hoax.

Topsy vyrástla vo veľkú slonicu, ale stala sa známou aj pre svoje vrtochy. V roku 1902 sa do jej stanu dostal opitý divák a začal jej hádzať piesok do tváre a páliť jej chobot cigaretou. Topsy ho chytila chobotom, zdvihla do výšky, pustila na zem a tam ho rozdupala.

Po ďalšom podobnom incidente cirkus predal slonicu lunaparku na newyorskom Coney Islande, ale zviera bolo jednoducho nezvládnuteľné. Preto sa rozhodlo o jeho poprave za prítomnosti verejnosti. Slonicu mali zabiť elektrickým prúdom.

4. januára 1903 sa v lunaparku zišlo asi 1500 divákov. V strede malého jazera stálo improvizované popravisko, ku ktorému viedol most. Na ten však Topsy odmietla vstúpiť, a tak museli popravisko presunúť do parku. Technici potom pripevnili medné obojky na pravú prednú a ľavú zadnú nohu zvieraťa, aby mu prúd prešiel cez celé telo.

Nik predtým slona nepopravoval, a tak sa radšej uistili, že to vyjde. Zvieraťu dali najesť mrkvy s kyanidom a pre istotu mu okolo krku uviazali lano a zdvihli ho do vzduchu. Slonica sa začala zmietať a vtedy do nej pustili 6600 voltov. S trúbením sa zviezla na zem a o desať sekúnd bola mŕtva.

Poprava Topsy bola zvláštna, ale nie výnimočná. Na prelome 19. a 20. storočia sa slony popravovali bežne. Niektoré obesením zo žeriavov, ďalšie uškrtením, iné zastrelením. Všetky však spájala prítomnosť verejnosti.

Slonicu Mary napríklad obesili. 11. septembra 1916 zabila svojho trénera. Rozdrvila mu hlavu. Obecenstvo začalo hneď volať po jej smrti. V nasledujúci deň doviedli slonicu k železnici, kde už stál vagón so žeriavom. Pri prvom pokuse o obesenie reťaz praskla, Mary spadla na zem a zlomila si bedrový kĺb. Druhý pokus už vyšiel. Pochovali ju hneď vedľa koľajníc.

V 20. rokoch 20. storočia popravy slonov postupne vymizli. Posledné sa vykonávali na juhu USA.