V roku 1965 Opalka začal svoje veľdielo napísaním číslovky 1. Potom každý deň doplnil ďalších asi 400 čísel a robil tak až do svojej smrti v auguste 2011. Výsledkom bolo číslo 5 607 249.

O 1965/1-∞ povedal: „Je to filozofický a spirituálny obraz plynutia času, života a smrti." Myšlienku naň dostal počas čakania na svoju manželku v kaviarni Café Bristol vo Varšave. Hneď na druhý deň začal na projekte pracovať. Názov podľa nás vybral naozaj vhodne, keďže čakanie na ženy sa občas naozaj zdá byť nekonečné.

Kresliť začal na čierne plátno o rozmeroch 195x135 centimetrov. Výška zodpovedala jeho vlastnej výške, šírka zasa šírke dverí, ktoré viedli do jeho ateliéru. Jemným štetcom namaľoval číslovku 1 do ľavého horného rohu plátna a pokračoval. V pravom dolnom rohu skončil číslom 35 327, to však bol len začiatok jeho cesty k nekonečnu.

Ďalších 46 rokov strávil kreslením malých číslic. Pomaľoval 22 plátien a dúfal, že sa dostane až k číslu 7 777 777, ktoré považoval za filozoficky a spirituálne veľmi významné. Bohužiaľ sa mu želanie nesplnilo. Pohľad na jeho záverečné ťahy štetcom sa pritom človeku naskytne len z malej vzdialenosti, keďže v roku 1972 sa Opalka rozhodol, že každé ďalšie plátno bude o jedno percento svetlejšie než to predchádzajúce.

Od roku 2008 tak v podstate maľoval bielou farbou na biely podklad. A napriek tomu, že mu smrť zabránila splniť stanovený cieľ, stvoril dielo, ktoré človeka núti k zamysleniu sa nad časom, ktorý na Zemi má.