Pod vápencovými kopcami sa ťahá sieť tunelov napojená na päť šácht. Do nich chcel Hitler umiestniť viac než dva tucty zbraní s názvom V-3. Všetky mali byť zamierené na 165 kilometrov vzdialený Londýn. Základňu však nikdy nedokončili a útok na hlavné mesto Veľkej Británie sa neuskutočnil. Ak by sa tak ale stalo, podľa slov Winstona Churchila by išlo o „najničivejší útok na Londýn“.

Počas druhej svetovej vojny Nemci vyvíjali takzvané odvetné zbrane zvané Vergeltungswaffen, ktoré mali mimoriadne dlhý dosah. Prvou bola V-1 známa ako lietajúca bomba. Išlo o predchodkyňu rakety V-2, vôbec prvú navádzanú balistickú raketu dlhého doletu. V poradí treťou mala byť V-3, nešlo však o raketu, ale o superdelo.

V-3 bola v podstate kanónom s mimoriadne dlhou, viac než stometrovou hlavňou. Pozdĺž hlavne boli umiestnené výbušniny, ktoré explodovali v momente, keď ich minul prechádzajúci projektil, čím náboju dodávali ďalšiu a ďalšiu energiu. A hoci tieto superdelá boli ešte len vo vývojom štádiu a prototyp sa nachádzal v Poľsku, Hitler sa už tešil, ako V-3 doplní zvyšné odvetné zbrane.

Aby náboj doletel do Británie, musela mať hlaveň dĺžku aspoň 127 metrov. Vzhľadom na svoju veľkosť nemohla byť mobilná a musela mať stále umiestnenie. Nacisti museli nájsť kopec z pevnej skaly, na ktorého svah by sa zbraň dala namontovať. Vybrali Mimoyecques, ktorý poskytoval aj priestory pre podzemnú základňu.

Výstavba superdela začala v septembri 1943. Pôvodný plán bol taký, že sa vybudujú dve základne a v každej budú oddelené batérie V-3. Dovedna malo ísť o 25 hlavní schopných vystreliť 600 nábojov za hodinu. Obe batérie mali mať muničné sklady v podzemí.

Spojenci o projekte V-3 vôbec netušili, vedeli iba to, že na svahu Mimoyecques prebieha výstavba. Vzdušný prieskum odhalil železničné trate vedúce do tunelov a i čulý ruch v ich okolí. Predpokladalo sa, že na mieste bude stáť základňa rakiet V-2 a rozhodlo sa o jej urýchlenom zničení.

Zdroj: Public Domain

V novembri 1943 až júni 1944 vykonali Spojenci viacero náletov, ale spôsobili minimálne škody. Potom však Briti v júli použili bomby Tallboy navrhnuté špeciálne na likvidáciu podzemných cieľov. Tie už slávili úspech, v zničených tuneloch však zahynulo aj 300 väzňov, ktorých sem Nemci nahnali v rámci nútených prác. Bombardovanie sporadicky pokračovalo, až kým stavenisko v septembri 1944 neobsadili kanadskí vojaci.

Po vojne Winston Churchill nariadil zničenie základne. V roku 1969 však miestny farmár narazil na tunel a začal ho využívať na pestovanie húb. O 15 rokov neskôr vyčistil väčšiu časť tunelov a sprístupnil ich ako múzeum s názvom Forteresse de Mimoyecques.