Každý rok sa v druhej polovici jesene zaplnia stánky pouličných predavačov jedla v Hanoji zvláštnym pokrmom. Na prvý pohľad pritom pôsobí obyčajne, len jedna jeho ingrediencia je takpovediac špeciálna. Vajcia, strúhaná kôra z mandarínky, cibuľa, kôpor a koreniny sa zmiešajú dokopy a potom sa do zmesi pridajú asi päťcentimetrové červy.

Červ, presnejšie povedané mnohoštetinavec s názvom palolo zelený“, nežije len vo Vietname. Bežne sa vyskytuje pri pobreží mnohých štátov, ktoré omývajú vody Tichého oceánu. V Číne, Japonsku či Indonézii sa tieto tvory smažia a podávajú s chlebom, zapekajú sa do bochníkov a dokonca ich ľudia konzumujú aj surové. Vietnam sa vyznačuje omeletou Chả rươi.

Prečo sa však tieto červy jedia len dva mesiace v roku? Nuž, súvisí to s ich rozmnožovaním. Technicky vzaté sa totiž zberajú len isté časti tiel týchto živočíchov. Palolo zelený sa rozmnožuje takzvanou epitókiou. Na zadnej časti tela mu vyrastie reťaz článkov, ktorá sa následne oddelí a vypláva na hladinu. Obsahuje vajíčka aj spermie a k ich spájaniu dochádza práve na hladine, kde tvoria obrovské hemžiace sa masy.

Palolo zelený si zatiaľ spokojne žije na dne mora a jeho populácia nie je konzumáciou Chả rươi ohrozená.

Predtým, než sa červy pridajú do omelety, ich treba predvariť, aby sa odstránil nepríjemný zápach. Napriek tomu však kuchári do jedla pridávajú aj rôzne koreniny a kôru z mandarínky, ktoré pokrm pre istotu prevoňajú. Tak čo, mali by ste odvahu takúto omeletu ochutnať? Dajte nám vedieť v komentároch.