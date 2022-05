Ostrov Flatey

Flatey sa umiestnil v rebríčku z roku 2019 medzi 50 najkrajšími ostrovmi na svete, no väčšina ľudí o ňom nikdy nepočula. Je dlhý necelé dva kilometre a môže sa pochváliť „až“ šiestimi stálymi obyvateľmi. Ostrov leží pri západnom pobreží Islandu, pričom práve na ňom založili prvú islandskú knižnicu. Dostanete sa na neho iba trajektom, autá majú vstup zakázaný. Nádherná krajina inšpirovala aj filmárov, pričom najpozoruhodnejším filmom bol Honor of the House (1999).

Ostrov Saba

Saba je pravdepodobne najmenší ostrov v holandskom Karibiku. Paradoxne sa môže pochváliť najvyšším bodom Holandského kráľovstva, a to vrchom Mount Scenery, ktorý sa týči do výšky 887 metrov. Saba je nielen najmenší ostrov v okolí, ale má aj najkratšiu pristávaciu dráhu na svete. Nachádza sa na okraji pláže, je dlhá iba 400 metrov, takže ak pilot nestihne pristáť, ponorí sa aj s pasažiermi priamo do Atlantiku. Určite poteší informácia, že je to jedno z najbezpečnejších miest na svete pre sólo cestovateľky. Neexistuje tu takmer žiadna kriminalita a miestni obyvatelia sú k turistom mimoriadne priateľskí. Okrem úžasného výhľadu na okolitý oceán môžete navštíviť historické pamiatky, vrátane niekoľkých starých pohrebísk na súkromných pozemkoch.

Ostrov Andros

Pokiaľ ide o Bahamy, návštevníci uprednostňujú New Providence, Paradise Island a Grand Bahama Island. Ak sa chystáte na Bahamy, nemali by ste vynechať výlet na skrytý klenot - ostrov Andros. Je to najväčší ostrov na Bahamách s rozlohou viac ako 5 960 kilometrov štvorcových a tiež piaty najväčší ostrov v celom Karibiku. Často ho označujú Tajná záhrada Bahám, keďže je domovom viac ako 60 druhov divokých orchideí. Okrem toho ostrov lemuje tretí najväčší koralový útes na svete. Mýtické stvorenie Chickcharney sa vraj stále potuluje po ostrove, pričom niektorí veria, že legenda pochádza z pozorovania prehistorickej sovy pálenej, ktorej pozostatky však zatiaľ nenašli.

Ostrov Fadiouth Shell

V senegalskom Mboure nájdete ostrov Fadiouth Shell. Ako názov napovedá, ostrov tvoria milióny mušlí, ktoré sa tu nahromadili za stovky rokov. Ulice sú dláždené mušľami, ktoré vedú k drevenému mostu, ktorý vedie na druhý mušľový ostrov. Druhý ostrov je tiež celý z mušlí, ale je skôr známy nezvyčajným cintorínom. Podľa odhadov asi 90 % obyvateľov Senegalu vyznáva islam, na cintoríne sa však vynímajú biele kresťanské kríže. Je akýmsi pamätníkom kresťanského náboženstva, ktoré je v krajine v menšine, čo je dosť nezvyčajné. Cintorín je však jasným dôkazom náboženskej tolerancie v oblasti.

Danger Islands

Do roku 2018 sa biológovia domnievali, že počet tučniakov Adelie neustále klesá. Potom však objavili superkolóniu viac ako 1,5 milióna tučniakov na Danger Islands pri severnom cípe Antarktického polostrova. Kolónia bola mnoho desaťročí neodhalená najmä kvôli odľahlosti ostrovov a nebezpečenstvu hlbokých a studených vôd v ich blízkosti. Danger Islands objavil James Clark Ross v roku 1842, aj to náhodou. Výprava si ostrovy najprv ani nevšimla, kým loď nebola takmer pri nich, pretože ich ukrýval ľad.

Ostrov Corregidor

Pri vstupe do Manilského zálivu na Filipínach leží ostrov Corregidor. V minulosti ho strážili pobrežné delostrelecké batérie, ktoré mali brániť Manilu pred útokmi vojnových lodí. Počas druhej svetovej vojny výrazne pomohol Corregidor počas invázie a oslobodzovania Filipín, avšak neskôr došlo k značnému poškodeniu pevnosti. Jej ruiny dnes slúžia ako pamätník vojakom, ktorí prišli o život. Pamätník stojí na najvyššej časti ostrova, nachádza sa tu aj Japonská záhrada mieru, postavená na počesť japonských vojakov, ktorí zomreli na Corregidore počas vojny. Návštevníci ostrova si môžu pozrieť maják, ktorý je jednou z jeho najstarších dominánt. Kvôli krvavej histórii niektorí označujú Corregidor za strašidelný ostrov. Najmä nemocnica Old Corregidor z roku 1912 je plná duchov. Turisti vraj počuli krik a plač vychádzajúci z jej ruín, iní tvrdia, že prázdnymi chodbami sa nesú zvuky normálne fungujúcej nemocnice.

Ostrov Santa Catalina

Ak máte chuť na párty na lodi s preskleným dnom a zároveň sa chcete kochať výhľadom na Tichý oceán, výlet na ostrov Santa Catalina je určený pre vás. Catalina leží len niečo málo cez 32 kilometrov od pobrežia južnej Kalifornie a milujú ju všetci, ktorí chcú uniknúť rušnému mestskému životu. Počas druhej svetovej vojny nebola prístupná, pretože slúžila ako vojenská výcviková základňa. Aj na tomto ostrove údajne straší. Návštevníci opakovane hlásia, že videli zjavenia prechádzajúce cez steny miestneho divadla. Išlo o osoby v odeve z minulých storočí. Viacerí tiež spomínali starú ženu v bielom rúchu, ktorá sa vznášala nad uličkami ostrova.