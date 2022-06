Organizácie, ktoré bojujú za práva zvierat, už desaťročia odsudzujú obchodovanie s pravými kožušinami, no ich snaha je do veľkej miery márna. V tomto biznise sa točia obrovské sumy, rádovo ide o desiatky miliárd eur ročne. Odhaduje sa, že za rok príde kvôli kožušine o život asi sto miliónov zvierat.

A zatiaľ čo v globálnom meradle je najväčším producentom kožušín bezpochyby Čína, ktorej do veľkej miery chýbajú zákony na ochranu zvierat, v Európe je na čele Fínsko. Možno by ste si povedali, že farmy sú v tejto vyspelej európskej demokracii relatívne príjemnými miestami, no opak je pravdou. Vo Fínsku držia v malých klietkach milióny líšok polárnych. Zvieratá tu nemajú žiadne pelechy, doprajú im len veľmi málo svetla, ale zato ich prepchávajú potravou. Tým sa totiž objem vyprodukovanej kožušiny zväčší.

Fínska organizácia Oikeutta eläimille bojujúca za ochranu zvierat šokovala svet už v roku 2016, keď zverejnila sériu fotiek líšok polárnych, ktoré boli také obézne, že sa v miniatúrnych klietkach ledva hýbali. Niektoré jedince vážili až 20 kilogramov čo je päťkrát viac, než vážia v divočine.

Mnohé vykazovali bizarné správanie, keď sa kývali vpred a vzad. Odborníci si myslia, že tento pohyb stimuluje uvoľňovanie endorfínov, ktoré pomáhajú eliminovať stres.

Líšky trpia zdravotnými problémami, majú pokrútené nohy a v kožných záhyboch im neraz vznikajú zápaly. Infekcie im trápia aj oči. Klietky, v ktorých ich chovajú, majú neraz len 0,8 metra štvorcového. Zviera sa v nich ledva otočí.

V roku 2017 producenti kožušín prisľúbili, že prestanú zvieratá prekrmovať za účelom zisku, svoj sľub ale nedodržali, ako ukázala koncom roka 2021 investigatívna novinárka Nada Farhoud.

Ročne vychovajú vo Fínsku na približne 750 farmách jeden až dva milióny líšok polárnych. Tragické životy týchto zvierat sú našťastie krátke. Keď líška dosiahne vek osem mesiacov, zabijú ju elektrickým prúdom.