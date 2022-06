Cyprus patagónsky (Fitzroya cupressoides) je v Južnej Amerike známa aj pod prezývkou „alerce“ a rastie najmä v Čile a Argentíne. Patrí do rovnakej rodiny ako sekvoje a môže dorásť do výšky až 45 metrov. Rastie však veľmi pomaly a je známy svojou dlhovekosťou. Cyprusy patagónske bežne žijú tisícročia, a jeden z nich je podľa čílskych vedcov najstarším stromom sveta.

Ak budeme veriť ich zisteniam, Veľký dedo, ktorý rastie v národnom parku Alerce Costero, má 5484 rokov a je o približne 600 rokov starší než v súčasnosti uznaný najstarší strom menom Matuzalem.

Vek cyprusu patagónskeho určil Jonathan Barichivich, ktorý v súčasnosti pracuje v Paríži. Urobil tak na základe kombinácie počítačových modelov a tradičných metód a zistil, že Veľký dedo má takmer 5500 rokov.

Barichivich tvrdí, že strom objavil jeho starý otec ešte v roku 1972 a on ho spolu s ním už v detstve navštevoval. V roku 2020 cestoval do národného parku Alerce Costero a odobral zo stromu vzorky tak, aby ho nepoškodil. To sa mu však celkom nepodarilo. Keďže Veľký dedo má kmeň s priemerom vyše štyroch metrov, nástroj sa nedostal až do samotného stredu kmeňa.

Napriek tomu podľa Barichivicha existuje len asi 20-percentná šanca, že je strom mladší než päťtisíc rokov. Vedci sa však delia na dva tábory. Jeden z nich Barichivichovu hypotézu podporuje, ten druhý naopak tvrdí, že je vedecky nesprávna.

Ak sa ale Barichivichova analýza potvrdí, Veľký dedo nahradí na čele rebríčka najstarších stromov Matuzalema, borovicu, ktorá už 4853 rokov rastie v Kalifornii. Otázne je, ako dlho bude tento cyprus ešte stáť. Nažive už ostáva len asi 28 percent stromu, a to najmä kvôli turistom, ktorí sa naň pokúšajú šplhať a poškodzujú ho.