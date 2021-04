Coca-Cola

Patrí k najznámejším a najjagavejším značkám na svete. Na druhej strane každý vie, že jej nápoje sú asi tak zdravé ako cigarety. No a práve tu sa hovorí, že cieľom je zvyšovať spotrebu cukru vo svete a tým prihrávať loptičku na smeč farmafirmám, ktoré budú mať dostatok pacientov na liečbu diabetu a chorôb spojených s obezitou. Niektorí hovoria, že dohoda koncernov je čistá fiktívna konšpirácia, na druhej strane treba uznať, že by to bol celkom dobrý biznis model.

Bayer

Farmaceutické firmy v súčasnosti zažívajú zlatú éru konšpiračných teórií. Bayer bo hlavným dodávateľom liekov pre Tretiu ríšu a dokonca mal vlastné „pracovné tábory. Moderná spoločnosť sa od tejto temnej histórie dištancuje, no konšpiračné teórie hovoria, že duch nacizmu ostal v tejto spoločnosti do istej miery zakotvený.

Stále má údajne pracovať na ciele čistej rasy aj čistých plodín. V roku 2016 sa spoločnosť Bayer dokonca spojila so spoločnosťou Monsanto a v súčasnosti je úzko zapojená do vývoja farmaceutických a poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré mnohí ľudia pozerajú cez prsty.

Volkswagen

Na tom, že si z Volkswagenu spravil svojho času Hitler vlajkovú loď svojej politiky, už história nič nezmení. Táto automobilka sa však podľa niektorých stále snaží v biznise presadzovať nezákonné praktiky. Vodu na mlyn automobilovým konšpirátorom priliala aj udalosť z roku 2015, kedy spoločnosť predala takmer 600-tisíc automobilov, ktoré dokázali obísť emisné testy.

V reakcii na škandál šéf amerického Volkswagenu Ops Michael Horn obvinil z tejto nekalosti dvojicu softvérových inžinierov. Avšak ktovie, aká bola skutočnosť. Indície naznačujú, že to boli iba obetní baránkovia a klamstvá v tejto spoločnosti akoby patrili k náplni práce.

Nestlé

Stoja za množstvom chutných sladkostí a nápojov, ale brúsia si údajne zuby na celosvetové zásoby vody. Nestlé si za podozrenia môže sama, keď požiadala Svetovú radu pre vodu, aby zmenila definíciu čistej vody z ľudského práva na potrebu. To by znamenalo, že voda sa stane len jednou z potrieb a nie tekutinou, na ktorú má právo každý. Pre Nestlé by to znamenalo výraznú možnosť privatizovať vodné zdroje a predať vodu späť ľuďom. Nestlé snahy o privatizáciu vody odmietla, ale konšpirátori už neprižmúria nad spoločnosťou oko.