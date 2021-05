Existujú morálne dilemy, ktoré odhalia, kým ste. A ktovie, možno sa raz stane, že nepôjde len o myšlienkový experiment, ale skutočne sa bude potrebné rozhodnúť.

Koncentračný tábor

Téma, ktorá asi nikdy nevyčerpá svoje morálne dilemy. V tejto ide o situáciu, že ste otcom chlapca, ktorého sa chytá strážca obesiť preto, že sa pokúsil o útek. Vy máte ponúknuť stoličku. Čo je však morálnou dilemou? Strážca nehovorí, že ak to neurobíte, obesí niekoho iného. Naopak. Váš syn odvisne tak, či tak. No ak ho obesíte, zomrie iba on. Ak nie, obesí jeho a niekoho ďalšieho z davu za vašu neposlušnosť. Ako by ste sa rozhodli? Podkopnete stoličku a zachránite niekoho, alebo nie?

Sused

Opäť sú témou rodinné vzťahy. Vašu dcéru znásilnili a všetko ukazuje na vášho suseda. Ten však vyviazne, pretože dôkazy nestačili. O niekoľko rokov vidíte sused pokojne hodovať v reštaurácii. No na druhý deň sa dozviete, že jeho manželka bola v tom čase zavraždená. Sused je v tom až po uši. Môže pomôcť vaše svedectvo, ktoré podporí jeho tvrdenie, že bol v reštaurácii. Zachránili by ste ho?

Tehotná žena

Sprevádzate skupinku turistov po pobrežných jaskyniach. Zrazu však uviazne v jednej z nich na mieste východu. Prichádza príliv a turisti sa nedokážu dostať z jaskyne. Našťastie, alebo nanešťastie ma jeden turista pri sebe dynamit. Musíte rozhodnúť. Príliv sa rýchlo blíži. Uvoľníte priechod dynamitom a zachránite turistov, alebo prežije tehotná žena, ktorá má hlavu vonku a teda príliv ju neutopí? No utopia sa všetci ostatní. Odpálili by ste šnúrku?

Nehoda

Dávate si do CD prehrávača v aute svoju obľúbenú hudbu, keď zacítite náraz. Práve ste zrazili človeka, no súčasne okolo vás sa zrazí niekoľko automobilov, ktoré do seba narážajú, aby sa vyhli kolízii, ktorú ste spôsobili. Za pár minút sa k vám prirúti uplakaná žena a narieka, že zrazila človeka. Ten však zahynul z dôvodu vašej nepozornosti. Ktokoľvek bude usvedčený, zrejme si pôjde sadnúť na pár rokov do väzenia. Svedkovia však chýbajú. Utvrdíte nešťastnú ženu v tom, že to ona zrazila človeka, alebo to vezmete na seba?